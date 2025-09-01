Assalto al portavalori sulla statale a Cagliari, le immagini da film: veicoli in fiamme e vigilantes in fuga

I banditi hanno cercato di fermare il furgone incendiando alcuni mezzi messi di traverso sulla carreggiata della statale 387 ma i vigilantes sono riusciti a evitare il blocco con una manovra repentina e a mettersi in fuga. Strada chiusa e Vigili del Fuoco in azione per spegnere l’incendio.

Veicoli in fiamme, incendi e fuga repentina dei vigilantes, sono le vere e proprie scene da film vissute oggi in Sardegna dove un gruppo di rapinatori ha tentato un assalto a un furgone portavalori sulla statale 387 “del Gerrei” nel comune di Sant’Andrea Frius, nella città metropolitana di Cagliari. Nella mattinata di lunedì 1 settembre i banditi hanno cercato di fermare il furgone incendiando alcuni mezzi messi di traverso sulla carreggiata ma i vigilantes sono riusciti a evitare il blocco con una manovra repentina e a mettersi in fuga.

Dopo il fallito tentativo, grazie a una manovre dell'autista del mezzo blindato preso di mira, i rapinatori, incappucciati e armati di fucili di assalto, sono scappati repentinamente a loro volta dileguandosi prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Intanto le auto e i mezzi dati alle fiamme per fermare il portavalori hanno innescato anche un incendio boschivo che ha richiesto l’intervento di diversi mezzi dei vigili del fuoco.

Anas comunica che a seguito del tentativo di rapina al portavalori, la statale è chiusa in entrambe le direzioni, dal km 28,000 al km 34,000, nel comune di Sant’Andrea Frius. “Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine al fine di ripristinare la normale viabilità nel più breve tempo possibile. Presenti anche i Vigili del Fuoco per le operazioni di spegnimento delle auto incendiate per il tentativo di rapina” spiega l’ente gestore della Statale. Sul posto, in località Bruncu Ingurtosu, anche operatori della Forestale con il supporto di due elicotteri regionali antincendio per evitare che le fiamme si propaghino a tutta la vegetazione circostante.

Sul luogo sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Dolianova e del nucleo investigativo di Cagliari, che hanno avviato subito le ricerche dei fuggitivi. Attivato anche il piano prefettizio Anticrimine con l’istituzione dei posti di blocco nelle principali arterie stradali del territorio.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la banda di malviventi era composta da almeno quattro persone, che sono entrate in azione nelle prime ore della mattinata di oggi e hanno incendiato alcune auto e messo di traverso anche un camion precedentemente rubato per fermare il furgone di un istituto di vigilanza privata.