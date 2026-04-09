Pensionato 88enne si cala dalla finestra e scappa dalla casa di riposo di notte, rintracciato dopo 3 ore a Terni

Una fuga in piena regola quella che è andata in scena in una residenza per anziani di Terni. Un pensionato ospite della struttura, un anziano di 88 anni, infatti si è dileguato nottetempo dalla sua stanza calandosi dalla finestra con un’agilità degna di un novello Arsenio Lupin, mettendo in allarme tutti e facendo scattare una massiccia campagna di ricerca in zona.

I fatti si sono consumati nella notte fra martedì 7 e mercoledì 8 aprile a Terni, in via Roberto Antiochia, dove l’anziano ha atteso che tutti dormissero per dileguarsi nel buio della sera. Erano circa le 22 di martedì sera quando l’uomo, nonostante l’età avanzata, ha scavalcato una finestra della casa di riposo ed è scappato. L’allarme è scattato poco dopo quando dalla struttura hanno notato la sua assenza in stanza e la finestra aperta. La situazione è stata subito segnalata alle forze dell’ordine e ai soccorsi che hanno messo in atto subito una vasta campagna di ricerche.

Sul posto sono confluiti diverse squadre di vigili del fuoco e i carabinieri che, insieme agli operatori della struttura, hanno cercato l’anziano nei dintorni per ore. I soccorritori fin da subito hanno ipotizzato che non si fosse allontanato di molto e si sono concentrati in zona dove però per oltre tre ore l’uomo è rimasto in fuga.

La svolta solo intorno all’una di mercoledì quando una squadra di pompieri ha infine rintracciato l’88enne poco distante dal luogo della fuga, nascosto tra la residenza per anziani e le vicine scuole medie. L’uomo quindi infine è stato affidato alle cure dei sanitari del 118, nel frattempo giunti sul posto con un’ambulanza e lo hanno preso in carico per le prime cure del caso. L’uomo era comunque In buone condizioni di salute.