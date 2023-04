Anziana scappa dalla casa di riposo e torna dai suoi vecchi amici: “Voleva dormire qui, vicino al mare” Il racconto a Fanpage.it del signor Paolo, titolare dell’hotel Flora di Igea Marina, quello che una signora di 81 anni “in fuga” da una casa di riposo di Faenza ha raggiunto con la speranza di trascorrere un po’ di tempo al mare: “Veniva qui tanti anni fa, eravamo amici”.

A cura di Susanna Picone

A sinistra, il titolare dell’hotel Flora

"Era una nostra cliente, mancava da tantissimi anni, davvero tanti. Da noi veniva quando era sposata, con sua mamma e le sue bambine piccole. Era una cliente abituale, veniva ogni anno a trascorrere qualche giorno di vacanza qui. Eravamo diventati ormai amici": inizia così il racconto del signor Paolo, il proprietario dell'Hotel Flora di Igea Marina, quello che una signora di 81 anni "in fuga" da una casa di riposo di Faenza ha raggiunto nei giorni scorsi con la speranza di trascorrere un po' di tempo al mare.

Il signor Paolo ci risponde al telefono e ci racconta che Ines – il nome è di fantasia – ha suonato qualche giorno fa alla sua porta, con lei c'era un signore che evidentemente l'ha aiutata a trovare l'ingresso, e quando lui si è affacciato subito lei li ha riconosciuto. "Paolo, Paolo, mi ha chiamato".

"Ci siamo fermati a parlare sulla porta per qualche minuto – racconta ancora il titolare dell'albergo -, lei cercava alloggio ma noi siamo ancora chiusi, allora le ho consigliato un albergo qui vicino che è aperto tutto l’anno. Mi sembrava una persona normale, lucida, quello che mi è sembrato strano è che mi ha detto che voleva restare qualche giorno ma non aveva bagagli. Quando glielo ho chiesto mi ha confermato che non aveva valigia, questo mi ha colpito".

Non aveva bagagli Ines, ma dalla Rsa di Faenza era "scappata" con una borsetta e una agenda, e questo anche Paolo lo ha notato. "Ho visto che in mano aveva una borsettina e una bella agenda voluminosa, ho pensato ‘ma come, ha l’agenda ma non un bagaglio'".

Il signor Paolo non sapeva nulla della fuga di Ines da Faenza, per cui non si è preoccupato tanto. Con lei si è limitato a parlare un po' dei tempi passati prima di lasciarla andare via.

"Ho saputo solo oggi da un mio parente che aveva letto i giornali che era scappata dalla casa di riposo", ci racconta ancora.

E anche quello che è successo dopo, Paolo lo ha scoperto dai giornali: "So che dopo aver parlato con me è andata a mangiare qualcosa in un bar e poi è andata dal parroco: io l’ho vista lucida, per venire da sola da Faenza coi treni devi esserlo, mi è sembrato solo strano non avesse neppure una valigetta nonostante volesse restare".