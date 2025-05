Ancora tempo instabile, Italia divisa tra caldo e temporali: le previsioni dell’ultima settimana di maggio

video suggerito

A cura di Eleonora Panseri

Immagine di repertorio

Ancora tempo instabile atteso sull'Italia. La settimana di lunedì 26 maggio si aprirà con l'alta pressione ma questa fase durerà poco.

Le correnti nord-occidentali favoriranno infatti ancora condizioni molto variabili, soprattutto al Nord e nelle zone interne del Centro.

Nei prossimi giorni sono dunque previsti rovesci e temporali, con le temperature in progressiva crescita. Queste saliranno fino a valori più vicini alle medie stagionali.

Le previsioni per lunedì 26 e martedì 27 maggio

La giornata di oggi, lunedì 26 maggio, inizierà all'insegna del bel tempo, con cieli sereni o poco nuvolosi in quasi tutte le regioni del nostro Paese. A partire dal pomeriggio, però, in gran parte del Nord e sulle zone interne del Centro aumenteranno le nubi e ci saranno isolati rovesci o temporali su Alpi, Prealpi e Appennino centro-settentrionale.

In serata qualche pioggia o rovescio anche sulle coste di Abruzzo e Molise e nel Foggiano. Di notte aumenterà il rischio di temporali in Piemonte e Lombardia. Le temperature massime saranno in generale rialzo, con valori quasi ovunque tra 22 e 26 gradi, punte di 27 e 28 gradi in Sardegna.

Martedì 27 maggio, invece, la giornata si aprirà con rovesci sparsi e qualche temporale in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, mentre il tempo dovrebbe migliorare in Piemonte e Valle d’Aosta.

Nel corso della giornata l’instabilità si estenderà a gran parte delle zone interne del Centro-Sud e localmente potrebbe insistere sui rilievi del Nord-Est e nell’Appennino settentrionale. In serata la situazione migliorerà quasi ovunque. Le temperature saranno per lo più stazionarie.

La tendenza meteo della seconda parte della settimana

Mercoledì 28 maggio dovrebbe prevalere sul nostro Paese l’influsso dell’anticiclone delle Azzorre. Le temperature saliranno ancora e per gran parte della giornata i cieli si presenteranno sereni o poco nuvolosi. Anche se, tra il tardo pomeriggio e la sera non si escludono rovesci e temporali sui settori alpini e prealpini del Nord-Est.

Giovedì 29 maggio dovrebbe invece prevalere la stabilità atmosferica sulle Isole maggiori, sull’Italia centrale e al Nord-Ovest. Potrebbe esserci qualche fenomeno di instabilità nelle zone interne delle regioni meridionali e localmente anche al Nord-Est.

Le temperature saranno in ulteriore rialzo, su valori anche leggermente al di sopra della media. Nella giornata di venerdì 30 maggio invece lo scenario meteo dovrebbe essere più tranquillo, con tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni.