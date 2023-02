Ancona, cade in casa e non riesce ad alzarsi, il suo cane “chiede” aiuto e lo salva Un uomo di 67 anni cade in casa e non riesce a rialzarsi, non sa come fare per chiedere i soccorsi. In suo aiuto, però. arriva l’amico a quattro zampe. Succede ad Ancona.

A cura di Biagio Chiariello

Dopo una caduta in casa, non riusciva più ad alzarsi. Ma ad aiutarlo ci ha pensato il suo amico a quattro zampe. È un esempio del legame che si stabilisce tra uomo e cane quello che arriva da Ancona, agli Archi, in via Mamiani.

Stando a quanto ricostruito, il 67enne, che vive da solo, in compagnia del suo fidato amico, non riusciva più a rialzarsi per chiedere i soccorsi dopo essere finito a terra. A quel punto il cane, percepita la situazione di pericolo per il suo padrone, ha cominciato ad abbaiare e a raspare sulla porta finché un vicino non si è accorto che c'era qualche problema, dopo aver suonato il campanello e non aver ricevuto alcuna risposta.

Quest'ultimo ha così chiamato i soccorsi, con la Croce Gialla che si è precipitata sul posto insieme ad una volante della Questura e ai vigili del fuoco. Dopo le prime cure, il 67enne è stato poi portato per tutti gli accertamenti del caso al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette. Secondo il parere dei medici, le sue condizioni non sarebbero fortunatamente gravi.

Non si tratta del primo caso di questo tipo. Era già accaduto all'inizio dell'anno in provincia di Bergamo, dove un uomo di 57 anni, colto da malore in montagna, è stato salvato da ‘Era', un cane lupo cecoslovacco che ha attirato l'attenzione della padrona "portandomi così dalla vittima e poter provvedere subito a chiamare la moglie e i soccorsi", ha spiegato Sara. E sempre nella Bergamasca, ma sul Monte Corno, lo scorso agosto la border collie Shiva ha salvato la padrona caduta in un dirupo ed è stata premiata col riconoscimento “Fedeltà del cane”.