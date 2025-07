Picchia in casa il suo bassotto fino a ridurlo in fin di vita: il cane salvato dalla fidanzata e un amico

I Carabinieri di Figline Valdarno hanno denunciato un 30enne per il reato di maltrattamento di animali: l’uomo, senza apparente motivo, avrebbe massacrato il suo cagnolino, ora in prognosi riservata.

Immagine di repertorio

Un cane aggredito brutalmente dal suo padrone e ridotto in fin di vita. È quanto accaduto alcuni giorni fa nella provincia di Firenze, vittima un bassotto attualmente in prognosi riservata. A dar notizia dell’accaduto sono i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Figline Valdarno che hanno denunciato a piede libero un trentenne del luogo ritenuto responsabile del reato di maltrattamento di animali.

Secondo quanto ricostruito, qualche sera fa l’uomo era in casa sua con la fidanzata e un amico quando – apparentemente senza alcun motivo – ha iniziato a colpire il suo animale domestico, un cane razza bassotto. Nel cuore della notte l’uomo, sembrerebbe in un momento di escandescenza, si è scagliato contro il cane percuotendolo ripetutamente e procurandogli vistose ferite e traumi su tutto il corpo.

Fortunatamente per il cane, in suo aiuto sono intervenute le altre persone in quel momento in casa col trentenne, che sono riuscite a liberarlo dall’uomo e a portarlo fuori dall’abitazione. Immediatamente sono così stati attivati i Carabinieri e i soccorsi. A quel punto il bassotto è stato affidato all’ENPA Valdarno di Cavriglia e portato per le cure del caso presso un ambulatorio della zona, mentre il padrone è stato portato, in stato di agitazione psico-fisica, all’Ospedale “Santa Maria Annunziata” di Bagno a Ripoli.

Per l’uomo è scattata la denuncia a piede libero per il reato di maltrattamento di animali previsto dall’art.544 ter c.p., come di recente modificato dalla L. 6 giugno 2025 nr.82. Il cane, adesso in prognosi riservata per i traumi riportati su tutto il corpo, verrà poi preso in carico dal Comune di Figline e Incisa Valdarno.