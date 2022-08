La border collie Shiva salva la padrona caduta in un dirupo e viene premiata Si chiama Shiva ed è una bellissima border collie di 9 anni: a lei è andato il premio “Fedeltà del cane” per aver salvato la sua padrona caduta in un dirupo.

A cura di Giorgia Venturini

Era riuscita a raggiungere la padrona, una donna di 55 anni, caduta in un dirupo sul Monte Corno, nella Bergamasca. Ha vegliato sulla donna in stato di choc per tutto il tempo e senza mai abbaiare per chiedere aiuto. Così ha attirato l'attenzione dei soccorritori che hanno subito soccorso la ferita. Ora Shiva, una bellissima border collie di 9 anni ha vinto il premio "Fedeltà del cane" durante la 61esima edizione in una affollatissima cerimonia che si è tenuta a Camogli, in Liguria.

I soccorsi hanno seguito l'abbaiare di Shiva

Durante la cerimonia di premiazione è stata raccontata la grande fedeltà di Shiva. Amici e parenti della donna si erano allarmati non avendo visto la 55enne rientrare dopo la passeggiata. Così si sono messi subito alla ricerca: è stata immediatamente ispezionata la zona attorno al laghetto nei pressi del Monte Corno. Qui la donna era stata avvistata insieme al cane. Intanto il compagno della 55enne era riuscito a contattarla al telefono: la donna però spaventata e dolorante non riusciva a parlare e spiegare dove fosse. I soccorritori però hanno seguito l'abbaiare di Shiva in sottofondo e dopo poco hanno finalmente raggiunto la donna e portata in salvo.

Gli altri premi

Un giusto riconoscimento quindi il premio andato a Shiva. Ma non è stata l'unica premiata a Camogli: sono stati in tutto 10 i cani che hanno avuto un riconoscimento. Il premio Bontà è andato a Andrea Cisterino, il fotografo che da 11 anni vive a Kiev e che dedica la sua vita a denunciare maltrattamenti sugli animali. In dieci anni nel suo rifugio "Italia KJ2" a Kiev ha salvato 400 animali. Non li ha lasciati soli neanche durante la guerra.