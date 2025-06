video suggerito

Casa va a fuoco a Monterubbiano, giovane entra e salva due anziani rimasti bloccati: "Li ha portati in spalla" Nella serata di martedì un 30enne è entrato in una palazzina andata a fuoco a Monterubbiano e ha tratto in salvo due anziani, un uomo di 83 anni con problemi deambulatori e una donna di 73. Il giovane è entrato dalla finestra, caricandosi in spalla prima l'uomo e poi la 73enne salvandogli di fatto la vita.

A cura di Gabriella Mazzeo

È entrato in una casa in fiamme senza pensarci due volte e ha tratto in salvo due anziani rimasti bloccati dal fumo a Monterubbiano. Alle 19 circa di martedì, un piccolo gruppo di residenti si era radunato davanti al condominio in attesa dei vigili del fuoco. I presenti erano in apprensione per i due residenti dell'appartamento adiacente a quello nel quale è scoppiato il rogo, un uomo di 83 anni con problemi di deambulazione e sua moglie di 73.

Il 30enne non ci ha pensato due volte e ha varcato l'ingresso del palazzo, inoltrandosi nell'appartamento invaso dal fumo dal terrazzo. Dopo aver spaccato la finestra, si è caricato l'83enne in spalla e l'ha portato fuori giù per le scale, poi ha ripetuto l'operazione per accompagnare fuori l'anziana. Provato dal fumo e dalla fatica, il giovane non ha lamentato particolari disturbi e si è lasciato visitare dal personale medico e sanitario per brevi accertamenti.

Anche i due anziani coniugi sono stati controllati sul posto: nessuno dei due ha riportato gravi conseguenze per la salute. Una vicenda che sarebbe potuta finire in tragedia se non fosse stato per l'intervento del giovane che martedì sera è entrato nell'abitazione al primo piano della palazzina del centro storico. Giunti sul posto, i vigili del fuoco di Fermo hanno spento l'incendio nella casa adiacente alla residenza della coppia di anziani. Da quell'appartamento hanno tratto in salvo un Rottweiler, rimasto solo in casa.

Dopo aver spento le fiamme ed effettuato i controlli di rito, entrambi gli appartamenti sono stati dichiarati inagibili dai vigili del fuoco. I due coniugi anziani sono stati accolti in casa dai familiari, che hanno ringraziato con grande commozione il 30enne intervenuto per portare i due in salvo. "Lo abbiamo visto sparire nel fumo che aveva invaso l'ingresso – hanno ricordato i parenti dei due -. Poi ha portato giù i nostri cari uno alla volta. Un gesto di coraggio e amore per cui saremo per sempre grati".

I familiari dei due anziani hanno rivolto il pensiero al pericolo scampato per pochissimo, soprattutto per l'83enne con problemi respiratori e di deambulazione. "Ci chiediamo cosa ne sarebbe stato di un anziano che si muove con il montascale con una maschera di ossigeno senza questo gesto di grande umanità".