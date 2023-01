Si sente male in montagna, un cane lupo lo vede a terra e lo salva Un uomo di 57 anni è caduto a terra dopo essere stato colpito da un malore: il primo a notarlo è stato un cane lupo che ha richiamato subito l’attenzione di altre persone. Così si sono attivati i soccorsi.

A cura di Giorgia Venturini

Ha notato prima di tutti un uomo di 57 anni a terra e ha fatto di tutto per attirare l'attenzione degli altri escursionisti. Protagonista indiscussa dei soccorsi nei confronti di un 57enne che si è sentito male è stato il cane lupo cecoslovacco.

Stando a quanto ha raccontato la proprietaria del cane Sara all'Eco di Bergamo, l'uomo era caduto a terra colto da un malore: "Era", il nome del cane si è accorta subito e ha attirato l'attenzione della padrona "portandomi così dalla vittima e poter provvedere subito a chiamare la moglie e i soccorsi", ha spiegato Sara.

L'intervento dei soccorsi dopo la segnalazione del cane

Tutto è accaduto il 31 dicembre a Oltre il Colle, paesino di pochi abitanti in provincia di Bergamo. Grazie al tempestivo intervento di "Era", subito sono stati allertati i soccorsi che hanno portato il 57enne in ospedale per tutti gli accertamenti: "Spero che questo signore si sia ripreso", ha spiegato Sara alla testata giornalistica. "Era è stata bravissima: è stata super dolce e delicata nel segnalarmi l’uomo a terra. Se non fosse stato per lei non se ne sarebbe accorto nessuno".

La moglie dell'uomo ha ringraziato il cane lupo

Sara e il suo cane sono stati a fianco dell'uomo per tutta l'attesa dell'arrivo dei soccorsi. Nel frattempo la moglie aveva raggiunto il marito a terra: "Prima di andare la moglie ha fatto le coccole a Era, dicendole che è stata la migliore di tutti". La padrona del cane lupo ha poi precisato di aver voluto raccontare quanto accaduto per smentire "la non buona fama che hanno questi cani". "Era" invece non è stata per nulla aggressiva, anzi l'ultimo giorno dell'anno ha salvato un uomo.