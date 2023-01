Si sente male durante la messa di Capodanno: uomo muore in chiesa Un uomo si è accasciato a terra dopo essersi sentito male durante la messa di Capodanno: inutile il tempestivo intervento dei soccorsi allertati dagli altri fedeli.

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

Si è accasciato a terra dopo essersi sentito male durante la messa di Capodanno. Subito gli altri fedeli hanno chiesto aiuto, ma purtroppo per un uomo di 89 anni non c'è stato più nulla da fare. La tragedia è accaduta a Calusco d'Adda, in provincia di Lecco, nella chiesa di San Fedele Martire.

L'anziano si è sentito male a messa

Stando alla prima ricostruzione dell'accaduto, l'89enne aveva deciso di partecipare alla messa delle 8 il primo giorno dell'anno. All'improvviso però si è sentito male e si è accasciato sulle panche. Subito gli altri fedeli sono corsi in suo aiuto e hanno chiamato i soccorsi: sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 e dell'automedica. Le sue condizioni sono apparse fin da subito disperate. I soccorritori hanno provato a rianimarlo, inutilmente: i sanitari non hanno potuto far altro che accertare il decesso. Dopo gli accertamenti del caso, si è scoperto che l'anziano è stato colpito da un arresto cardiorespiratorio fulminante. Tutto il paese ora piange il pensionato: sotto shock i fedeli che erano con lui a messa.

Muore in chiesa un uomo di 79 anni

Episodio simile era accaduto lo scorso novembre a Paratico, comune in provincia di Brescia. Qui un uomo di 79 anni era andato in chiesa ed è morto prima che iniziasse la messa: l'episodio si è verificato in via Moioli dove si trova la chiesa parrocchiale. Nonostante il tempestivo intervento del personale medico e paramedico del 118, per il pensionato non c'è stato nulla da fare. Anche in questo caso il malore sarebbe stato causato da un arresto cardiaco. Nonostante le manovre di rianimazione, il 79enne è stato dichiarato morto.