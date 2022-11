Va in chiesa per la Messa e si accascia al suolo: morto un uomo Un uomo di 79 anni è morto mentre andava in chiesa a Paratico, comune in provincia di Brescia.

A cura di Ilaria Quattrone

Una tragedia che ha sconvolto l'intero comune di Paratico, comune in provincia di Brescia. Nella giornata di ieri, domenica 6 novembre 2022, un uomo di 79 anni era andato in chiesa ed è morto prima che iniziasse la Messa. Nonostante il tempestivo intervento del personale medico e paramedico del 118, per il pensionato non c'è stato nulla da fare.

Per l'anziano non c'è stato nulla da fare

L'episodio si è verificato in via Moioli dove si trova la chiesa parrocchiale. La notizia ha presto fatto il giro del paese. L'anziano, stando al racconto di alcuni partecipanti, si sarebbe improvvisamente accasciato al suolo. L'agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), una volta ricevuta la segnalazione, ha inviato gli operatori sanitari in codice rosso: i medici, partiti con un'ambulanza da Sarnico, sono arrivati intorno alle 7.30.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri

Probabilmente il malore è stato causato da un arresto cardiaco. Nonostante le manovre di rianimazione, il 79enne – di cui non sono state rese note le generalità non ha dato segni di vita. Al termine delle operazioni, non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso. Oltre al personale sanitario, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Capriolo.

I militari hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda: non sembrerebbero esserci però dubbi circa il fatto che si sia trattato di un malore. La salma è infatti stata restituita alla famiglia che adesso potrà celebrare i funerali e dare un ultimo saluto al loro caro probabilmente sempre nella Parrocchia di Paratico.