Scontro in curva tra due auto: morto un uomo a San Giovanni in Croce nel Cremonese

L’incidente si è verificato questa mattina lungo la strada provinciale che conduce a San Giovanni in Croce nel Cremonese. Due auto si sono scontrate in curva. A perdere la vita un uomo di 73 anni.

(immagine di repertorio)

Un schianto violento in curva tra due auto si è verificato questa mattina, 13 aprile, intorno alle 7.30, lungo la strada provinciale che porta in paese, a San Giovanni in Croce, nel Cremonese. Nell'incidente ha perso la vita un uomo di 73 anni.

Stando a quanto si apprende dalle prime informazioni diffuse, una Passat guidata dalla vittima, viaggiava da Piadena verso San Giovanni, mentre dalla direzione opposta viaggiava una Toyota Yaris. Per motivi ancora in fase di accertamento, le due auto si sono scontrate proprio nel tratto in cui è presente una doppia curva. Secondo una prima ipotesi però è possibile che il 73enne abbia avuto un malore che ha causato la perdita di controllo del mezzo.

Sul posto sono giunti immediatamente i soccorsi: due automediche e un'ambulanza del 118 inviate da Areu (l'agenzia di emergenza urgenza della Lombardia). Ma nonostante la tempestività, per il 73enne non c'è stato nulla da fare. È deceduto sul posto e i soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

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Mentre la persona alla guida dell'altra auto, un uomo di 48 anni, non avrebbe riportato gravi ferite. Tuttavia è stato trasportato in ospedale in codice giallo per ogni accertamento.

Presenti sul posto che i vigili del fuoco di Cremona, per la messa in sicurezza dell'area e la rimozione dei mezzi, e i carabinieri della Radiomobile di Casalmaggiore, al lavoro ora per cercare di ricostruire nel dettaglio quanto accaduto.