Colpito con un pugno da un parente durante i festeggiamenti di Capodanno: è gravissimo Un uomo di 48 anni è stato colpito da un pugno da un suo parente durante i festeggiamenti di Capodanno in un ristorante: i fatti sono accaduti a Peschiera Borromeo, alle porte di Milano, in un ristorante in via Liberazione.

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

Una lite tra parenti durante il cenone di Capodanno è finita in tragedia. I fatti sono accaduti a Peschiera Borromeo, alle porte di Milano, in un ristorante in via Liberazione. Qui un uomo di 48 anni originario della Moldavia è stato colpito da un pugno da un suo parente durante i festeggiamenti: il 48enne si trova ricoverato in ospedale in gravi condizioni.

La vittima trasportata d'urgenza in ospedale

Stando alla prima ricostruzione dell'accaduto, tra i parenti è scoppiata una lite finita poi in un'aggressione: uno dei parenti ha colpito con un pugno il 48enne che è caduto a terra. Subito le sue condizioni sono apparse gravi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118. Dopo le cure sul posto è stato trasportato in gravissime condizioni all'ospedale San Donato Milanese dove è arrivato in codice giallo. Qui le sue condizioni si sono aggravate con il passare delle ore. Si trova in prognosi riservata, ma non dovrebbe essere più in pericolo di vita.

Le indagini dei carabinieri sull'accaduto

Subito sono scattate le indagini dei carabinieri, allertati dai titolari del ristorante di un'aggressione con feriti. I militari hanno ricostruito con esattezza la dinamica: durante un diverbio tra parenti, scoppiato per futili motivi, un 53enne ha colpito con un pugno al volto il 48enne. Questo è caduto a terra provocandogli un grave trauma cranico. Fortunatamente non si trova più in pericolo di vita. Il suo connazionale ora dovrà rispondere all'autorità giudiziaria.

Leggi anche Festeggia il Capodanno in un locale e viene ferito da un colpo di pistola: grave un 25enne

Accoltellato alla schiena durante a una lite a Meda

Soccorso in gravissime condizioni la notte di Capodanno anche un uomo di 33 anni, accoltellato alla schiena a Meda, in provincia di Monza e Brianza. Stando alla ricostruzione dei fatti la vittima, cittadino straniero nordafricano, è stata prima picchiata e poi accoltellata alla schiena: a lanciare l'allarme sono stati alcuni passanti che hanno visto l'uomo a terra. Molti dei residenti della zona hanno pensato però che l'uomo fosse ubriaco e dormisse a terra. Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 che lo hanno soccorso in codice rosso. Una volta in ospedale è stato fortunatamente giudicato fuori pericolo.