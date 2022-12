Colpisce con un pugno in faccia una donna e le rompe gli occhiali: si cerca scippatore Rapina per le vie di Brescia. Una donna è stata colpita in faccia da un uomo che le ha poi sferrato un pugno in pieno volto e le ha portato via il cellulare.

Non si è accorta di un uomo che in bicicletta la stava raggiungendo a gran velocità. Quando si è voltata era troppo tardi: l'uomo le ha sferrato un pugno in faccia e le ha rotto gli occhiali. Tutto questo prima di portarle via il telefono.

Lo scippo mentre la donna parlava al telefono

Stando alle prime informazioni riportate anche da Brescia Today, i fatti risalgono alle 17 di ieri venerdì 9 dicembre lungo via Rose di Sotto a Brescia. Qui una 47enne stava camminando mentre parlava al telefono quando è stata raggiunta da uno scippatore. In un primo momento la donna è riuscita a evitare la violenza dell'uomo. Ma solo pochi secondi dopo lo scippatore l'ha raggiunta e le ha sferrato un pugno in pieno volto tanto da romperle gli occhiali da vista che indossava. Tutto questo per prenderle il telefono e scappare via.

La donna soccorsa dai clienti di un bar

La donna è stata soccorsa dai clienti di un bar che hanno assistito alla scena: subito sono stati allertati i soccorsi. La vittima è stata medicata dai sanitari del 118 mentre i carabinieri si sono messi alla ricerca dello scippatore che subito dopo aver messo a segno il colpo è scappato in bicicletta vero via Milano.

