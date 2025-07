video suggerito

Chi era Manuele Casana, il ciclista travolto da un pirata della strada: si cerca il responsabile Si chiamava Manuele Casana, il ciclista di 59 anni che è stato travolto da un pirata della strada in provincia di Cremona. Le forze dell'ordine stanno cercando di identificare l'automobilista che lo ha investito ed è scappato.

A cura di Ilaria Quattrone

Foto di repertorio

Nella serata di sabato 28 giugno 2025, un ciclista è stato travolto da un pirata della strada lungo la Codognese. La vittima si chiamava Manuele Casana, aveva 59 anni ed era originario di Acquanegra Cremonese, comune che si trova in provincia di Cremona. Le forze dell'ordine hanno acquisito i filmati registrati dalle telecamere installate lungo la strada e stanno così cercando di risalire al volto del responsabile.

L'incidente è avvenuto poco dopo le 20 di sabato. Il ciclista, che stava rientrando a casa, stava arrivando da Spinadesco. Una volta arrivato in fondo a via Milano, si è immesso sulla Codognese con direzione Baracchino. E proprio in quel punto, è stato travolto da un'automobile ed è stato sbalzato per diversi metri. L'investitore però non si è fermato. Casana sarebbe morto sul colpo.

Due automobilisti, arrivati subito dopo l'incidente, si sono fermati e hanno chiamato i soccorsi. Purtroppo gli operatori sanitari del 118, inviati dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia, non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso.

In attesa di aggiornamenti sull'identità del pirata della strada da parte delle forze dell'ordine, la comunità di Acquanegra si è stretta attorno ai familiari di Casana che era molto conosciuto. Ex giocatore di calcio, lavorava in una ditta di Pizzighettone. Anche il sindaco Oreste Bricchi ha espresso la propria vicinanza alla famiglia.