Ciclista viene travolto da almeno due auto a un incrocio nel Cremonese mente torna a casa: morto a 59 anni Un 59enne è deceduto nella serata del 28 giugno lungo la Codognese in provincia di Cremona. Stando a una prima ricostruzione, l'uomo stava tornando a casa in bici quando, all'altezza di un incrocio, sarebbe stato travolto da almeno due auto.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Un uomo di 59 anni è stato travolto e ucciso da almeno due auto mentre pedalava in sella alla sua bicicletta lungo la Codognese, a Sesto Cremonese (in provincia di Cremona), in corrispondenza del bivio per Spinadesco nella serata di ieri, sabato 28 giugno. La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio delle forze dell'ordine, che potranno affidarsi solo ai rilievi e alle testimonianze degli automobilisti, poiché in zona non sarebbero presenti sistemi di videosorveglianza. La vittima sarebbe un operaio di Pizzighettone.

L'allarme è stato lanciato intorno alle 20:30 da parte di un automobilista di passaggio lungo la Codognese che avrebbe notato il ciclista privo di sensi sul ciglio della strada. In pochi minuti sono intervenuti i sanitari con un'ambulanza e un'auto medica del 118, ma hanno potuto solo constatare il decesso dell'uomo sul posto. I vigili del fuoco del Comando provinciale e i carabinieri della Stazione di Castelverde si sono occupati della messa in sicurezza dell'area e dei primi rilievi del caso.

Non è ancora chiara la dinamica di quanto accaduto. L'ipotesi è che il 59enne provenisse da Spinadesco e abbia attraversato l’incrocio dell’ex statale per raggiungere il Baracchino di Sesto per poi tornare ad Acquanegra dove abitava. In quel momento, però, sopraggiungevano diversi veicoli e almeno due di questi lo avrebbero travolto uccidendolo.

La salma della vittima è stata ricomposta su indicazione del magistrato di turno in Procura a Cremona e trasportata all'obitorio dell'ospedale Maggiore di Cremona, dove si trova ora a disposizione dell'autorità giudiziaria. Gli investigatori sono al lavoro per raccogliere testimonianze che potrebbero essere utili per la ricostruzione della dinamica dell'incidente.