Cerca di mettere a segno una rapina in banca e ferisce un dipendente: arrestato Sono scattate le manette per un uomo di 49enne accusato di aver tentato una rapina alla filiale della banca Monte Paschi di Siena in corso XXII Marzo, a Milano.

È un uomo di 49enne ed è stato arrestato con l'accusa di aver tentato una rapina alla filiale della banca Monte Paschi di Siena in corso XXII Marzo, a Milano. Durante il tentativo di irruzione l'uomo ha ferito un dipendente.

Il tentativo di rapina indossando una mascherina

Dalla ricostruzione dei fatti, l'uomo, un pregiudicato italiano, si è avvicinato a uno sportello presentando un modulo F24 e indossando una mascherina così da nascondere un po' il volto. Una volta davanti al dipendente ha puntato un taglierino alla gola: lo ha costretto ha consegnarli dei soldi. Il dipendente però mantenendo sangue freddo ha però precisato che la cassaforte poteva essere aperta solo dopo mezz'ora.

Ferito un dipendente della banca

A un certo punto è avvenuto uno scontro nel quale il 49enne ha ferito a una mano il dipendente della banca perché non si rassegnava alla chiusura della cassaforte. A mani vuote l'aggressore è poi fuggito via. Intanto subito è scattato l'allarme al 112. Sul posto i sanitari hanno soccorso il dipendente che è stato portato in ospedale da cui è stato dimesso con una prognosi di 40 giorni.

Successivamente le indagini della Squadra Mobile: gli agenti hanno permesso di identificare l'aggressore con un'impronta del 49enne lasciata in banca durante il suo tentativo di rapina.