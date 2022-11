Rapina un anziano che sta depositando del denaro in banca: arrestato Un ragazzo di 25 anni ha provato a rapinare un anziano di 88 anni, buttandolo a terra: è successo in una banca di Bergamo. L’uomo è stato arrestato.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Ha tentato di rapinare un anziano che stava depositando del denaro in banca a Bergamo: l'uomo è stato però bloccato dai clienti e poi successivamente arrestato dai carabinieri. Il responsabile sarebbe un uomo di 25 anni che avrebbe diversi precedenti, ai quali dovrà aggiungere anche la rapina pluriaggravata. L'episodio si sarebbe verificato lo scorso 22 novembre in una filiale Unicredit che si trova in piazza Vittorio Veneto.

Stando alle prime informazioni diffuse, nella tarda mattina un anziano di 88 anni stava andando presso la propria filiale per depositare del denaro. In quello stesso momento, entrava con lui anche il ragazzo di 25 anni. Il giovane si è appropriato delle bancone che l'uomo stava per versare. L'88enne, proprio nel tentativo di bloccarlo, è stato strattonato ed è caduto a terra.

L'anziano è stato spintonato e buttato a terra

Gli altri clienti si sono resi conto di quanto stava accadendo e hanno provveduto a bloccarlo immediatamente. Nel frattempo, altre persone hanno chiamato le forze dell'ordine. Sul posto sono arrivati i carabinieri inviati dal comando provinciale di Bergamo che lo hanno così arrestato.

Portato in caserma è stato sottoposto a tutti gli accertamenti di rito: è stato possibile scoprire che il 25enne era una volto già noto alle forze dell'ordine. Aveva infatti alcuni precedenti per reati contro il patrimonio. Il ragazzo è stato quindi portato in carcere a Bergamo con l'accusa di rapina pluriaggravata. Adesso vi rimarrà a disposizione dell'autorità giudiziaria. Intanto l'anziano, soccorso dai presenti, non avrebbe riportato alcuna lesione.