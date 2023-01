Uomo accoltellato, è gravissimo: i passanti pensavano dormisse ubriaco Un uomo di 33 anni si trova in ospedale in gravissime condizioni dopo essere stato accoltellato alla schiena durante la notte di Capodanno a Meda, in provincia di Monza e Brianza.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

È in gravissime condizioni un uomo di 33 anni accoltellato alla schiena durante la notte di Capodanno a Meda, in provincia di Monza e Brianza. Stando alle prime informazioni la vittima, cittadino straniero nordafricano, è stata prima picchiata e poi accoltellata alla schiena: a lanciare l'allarme sono stati alcuni passanti che hanno visto l'uomo a terra. Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 che lo hanno soccorso in codice rosso.

Si cerca l'aggressore

I gravi fatti sono avvenuti verso le due in corso della Resistenza a Meda. In primo momento i passanti credevano che l'uomo fosse svenuto a causa forse del troppo alcol o che stesse dormendo, invece era a terra a causa della profonda ferita. Si trova ora in ospedale al Niguarda di Milano: dopo alcune ore, l'uomo non sarebbe in pericolo di vita. Sull'accaduto ora sono state aperte le indagini per cercare di risalire all'identità dell'aggressore.

Accoltellato ragazzo di 17 anni

Non è l'unico fatto grave della serata di festeggiamenti: in un altro accoltellamento, ma meno grave è rimasto coinvolto un ragazzo di 17 anni, soccorso in via Cassinis, zona Rogoredo a Milano, e trasportato in giallo al San Raffaele. E ancora: in zona via Giambellino sempre a Milano un 30enne stranieri è stato ferito al braccio destro da un colpo di arma da fuoco. Ancora sconosciuto l'uomo che ha sparato il colpo.