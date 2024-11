video suggerito

Allergene non dichiarato in etichetta, fette di torta ritirate dai supermercati: "Non consumatele" L'avviso pubblicato sul sito del ministero della Salute: richiamate fette di torta varietà cioccolato e varietà lampone. Il prodotto non deve essere consumato e può essere restituito in tutte le filiali ALDI.

A cura di Susanna Picone

Immagine di repertorio

Nuovo richiamo alimentare da parte del ministero della Salute. Delle fette di torta – varietà cioccolato e varietà lampone – del marchio Good Choice non vanno consumate.

In data 22 novembre il ministero ha pubblicato un avviso nella sezione del sito dedicata ai richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori. Si tratta di un richiamo per rischio di presenza di allergeni. Nello specifico, come si legge nel comunicato, in queste fette di torta l’allergene non dichiarato in etichette è l’uovo.

Il prodotto, del marchio Good Choice, viene commercializzato da Aldi S.r.l. Nel comunicato non viene indicato il lotto di produzione, ma solo il nome del produttore – Stabinger Gmbh – e la sede dello stabilimento a Sesto, in Alto Adige.

I prodotti interessati dai richiami alimentari riportano le seguenti date di scadenza: 22.11.2024/24.11.2024/25.11.2024/29.11.2024/02.12.2024. Le fette di torta vengono vendute in confezioni da 220g/280g.

“Il prodotto – fa sapere il ministero della Salute – non deve essere consumato e può essere restituito in tutte le filiali ALDI. Il prezzo di vendita sarà rimborsato anche in assenza dello scontrino. Per eventuali richieste di chiarimento si prega di contattare il Servizio Clienti ALDI al seguente numero: +39800370370 (lun-ven 8.30-17.00, sab 8.00-14.00).

Sono diversi i richiami alimentari degli ultimi giorni: Lidl Italia ha ritirato dagli scaffali un lotto di albume d’uovo da galline allevate a terra pastorizzato per rischio salmonella, non adatto dunque al consumo. Qualche giorno fa abbiamo riportato anche il comunicato relativo a del riso basmati ritirato per presenza di pesticidi oltre ai limiti di legge, svariati lotti di frutta secca e uva disidratata sono stati ritirati per residui di pesticida.