video suggerito

Richiamati marchi di frutta secca e uva disidratata per residui di pesticidi: l’allerta del Ministero Raffica di allerte alimentari sul sito del Ministero della Salute con una schiera di avvisi che riguardano lotti di frutta secca e uva disidratata golden di diversi marchi, tutti confezionati e prodotti da Nicola Mainardi Srl. Il motivo del richiamo è la presenza di residui di pesticida Phosmet. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Giovanni Turi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Richiamo di lotti di frutta secca e disidratata dal Ministero della Salute

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Richiami e ritiri di prodotti alimentari ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Raffica di lotti di uva golden disidratata e mix di frutta secca ed essiccata richiamati dal Ministero della Salute. Oggi, lunedì 18 novembre, la sezione dedicata all'avviso di sicurezza sui prodotti alimentari pullula di nuove allerte, tutte legate alla presenza di "residuo di pesticida Phosmet", sostanza attiva non più accettata tra i prodotti fitosanitari da febbraio 2022.

Gli avvisi risalgono a 10 giorni fa e riguardano i marchi La Conserviera, Suni, Spreafico, Vacilfrutta e Vital Sì. Tutte le confezioni, con scadenza il 31 luglio 2025, di uva jumbo golden e i mix di frutta secca ed essiccata ritirati risalgono all'azienda Nicola Mainardi Srl, con sede a Lendinara, in provincia di Rovigo, che ne è anche produttrice. L'avvertimento è di "non consumare il prodotto e restituirlo al punto vendita".

L'elenco è lungo, ma parte con La Conserviera. Il primo lotto interessato è il 240708062 e riguarda buste da 250 grammi di "Uva Cile golden". Seguono poi il "Misto frutta esotica" dal lotto 240711054 confezionati in sacchetti da 5 chili, il "Melange esotico" con lotto 240724052 in buste da 250 grammi e il "Mix dello sportivo" con lotto 240711055 nei sacchetti da 5 chili.

Si passa al marchio Suni con il suo "Melange esotico" in buste da 180 grammi, il cui lotto è 240722072, e l'"Uva jumbo golden disisdratata" in confezioni da 250 grammi, nei lotti 240711001 e 240716001. Tocca anche a Spreafico con un "Running mix" in vaschette da 250 grammi il cui lotto di produzione è 240724060.

La lista vede anche il marchio Vital Sì con il "Mix colazione" in vaschetta da 450 grammi (numero di lotto: 240710013), "Mix essenza" nelle vaschette da 150 grammi (lotto: 240718028) e "Melange esotico" in secchielli da 3 chilogrammi con i lotti numero 240718026 e 240729047. Dopodiché, si legge Vacilfrutta con "Mix frutta secca e disidratata" in vassoi da 180 grammi (lotto di produzione: 240711083) e vaschette da 400 grammi (lotto: 240711073).

Ma non è tutto visto che tra i richiami del Ministero della Salute ci sono anche confezioni prive di marchio, sempre riferibili a Nicola Mainardi Srl e con la stessa scadenza, tolte dal commercio per le medesime motivazioni:

Uva jumbo golden disidratata in vassoio da 250 grammi con lotto 240704025;

Uva jumbo golden disidratata in vassoio da 200 grammi con lotto 240725020;

Uva golden jumbo in buste da 250 grammi con lotto 240724061;

Uva jumbo golden disidratata in vassoio da 300 grammi con lotto 240709043;

Melange esotico (mix frutta secca e disidratata) in vassoio da 180 grammi con lotto 240715064;

Mix frutta secca e disidratata in vassoi da 300 grammi con lotto 240716012;

Melange esotico (mix frutta secca e disidratata) in vassoio da 250 grammi con lotti 240711067, 240718065 e 240709016.

Negli scorsi giorni, l'annuncio del richiamo di un lotto di mini panettone Vergani per la presenza di allergeni non dichiarati in etichetta e di un lotto di formaggio a latte crudo a marchio Colosio per la possibile presenza di Esecherichia coli Stec.