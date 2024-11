video suggerito

Panettoncini richiamati dal mercato per etichetta errata, l'avviso del Ministero della salute Il dolce confezionato è stato ritirato dagli scaffali dei negozi per un possibile rischio per i consumatori dovuto alla presenza di allergeni non dichiarati in etichetta.

A cura di Antonio Palma

Il Ministero della salute ha annunciato l’immediato richiamo dal mercato di un lotto del mini panettone Vergani. Il dolce confezionato è stato ritirato dagli scaffali dei negozi per un possibile rischio per i consumatori dovuto alla presenza di allergeni non dichiarati in etichetta. Come spiega l’avviso di allerta, datato 14 novembre e pubblicato sul portale del Ministero dedicato agli avvisi di sicurezza e ai richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori, il mini panettone è stato richiamato per una etichettatura errata.

Nel dettaglio, il prodotto oggetto del richiamo è un lotto del mini panettone classico senza glutine venduto a marchio Vergani in confezioni singole da 100 grammi ciascuna. Si tratta di un mini panettone prodotto e confezionato dalla società Zero+4 Srl nel proprio stabilimento di Desio, in provincia di Monza e Brianza.

Le confezioni interessate dall’allerta sono quelle con il numero di lotto 196597 e il termine minimo di conservazione fissato al 21 maggio 2025. L’avviso spiega che il richiamo è stato disposto in via precauzionale dallo stesso produttore per la possibile presenza in etichetta del claim errato “SENZA LATTOSIO”. Il prodotto infatti, al contrario, contiene lattosio.

Le confezioni invendute sono state già ritirate dagli scaffali di negozi e supermercati. Chi avesse già acquistato il mini panettone con il lotto e le scadenza sopra riportata ed è intollerante al lattosio non deve consumare il prodotto, ma si consigli di riportarlo presso il punto vendita di acquisto. Per gli altri acquirenti, invece, il prodotto è sicuro e può essere consumato.