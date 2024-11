Riso basmati ritirato dai supermercati, il Ministero: “Presenza di pesticidi oltre i limiti di legge”

video suggerito

Sul sito del Ministero della Salute (salute.gov.it), nella sezione dedicata ai richiami alimentari, è stata pubblicata una nuova allerta per rischio chimico. L'avviso riguarda il riso basmati a marchio GOLD STAR. All'interno del prodotto si sospetta la presenza di pesticidi in quantità superiori a quelle previste dai limiti di legge. Tutti i dettagli.

A cura di Eleonora Panseri

Immagine di repertorio.

Sul sito del Ministero della Salute, nella sezione dedicata ai richiami alimentari, è stata pubblicata oggi, mercoledì 20 novembre, una nuova allerta per rischio chimico. L'avviso riguarda il riso basmati a marchio GOLD STAR.

Secondo quanto si legge nel richiamo diffuso dal Ministero, all'interno del prodotto sarebbero presenti pesticidi in quantità superiori a quelle previste dai limiti di legge. L'esatta denominazione di vendita del prodotto è BASMATI GOLD STAR 1KG.

Il riso basmati ritirato è stato prodotto dall'azienda Sarwar Cheema & Sons in uno stabilimento che si trova in Pakistan (non sono stati forniti dettagli sull'indirizzo dello stabilimento).

Il richiamo pubblicato sul sito del Ministero della Salute.

L'impresa che si occupa della distribuzione del prodotto sul mercato italiano è la Fresh Tropical Srl by Jawad, società specializzata in prodotti etnici con sede in via A. da Giussano 22, a Corbetta, comune della provincia di Milano.

Il prodotto è confezionato e venduto in sacchetti da 1 chilo, il termine minimo di conservazione presente sulle confezioni è il 13 giugno 2026 che identifica anche il prodotto interessato dal richiamo.

Il consiglio delle autorità sanitarie è ovviamente quello di non consumare il riso contenuto nelle confezioni che riportano il termine minimo di conservazione indicato. I consumatori sono invitati a "riportare il prodotto al negoziante", come si legge nel richiamo.

La parola ‘pesticidi‘ è la traduzione del termine inglese pesticides, ma il termine italiano più corretto, come si legge sul sito dell'ISS (Istituto Superiore della Sanità), è prodotti fitosanitari.

Si tratta di microrganismi o sostanze chimiche (naturali o prodotte industrialmente) utilizzati in agricoltura per eliminare tutto ciò che danneggia le piante coltivate e compromette la produttività del terreno e la qualità del raccolto.

I pesticidi, quindi, servono a proteggere la salute della coltura e a garantirne la sopravvivenza. Ma in quantità superiori al limite consentito possono comportare conseguenze negative per l'organismo e per questo è stata disposta l'allerta del Ministero.