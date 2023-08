“Aiuto, prende a schiaffi mamma e lei piange”: bimba di 6 anni chiama il 112 e fa arrestare il papà Una bimba di 6 anni di Vinovo (Torino) ha salvato la mamma dalle violenze del padre chiamando con il cellulare della donna il numero unico di emergenza 112 mentre i due stavano litigando. I carabinieri, intervenuti nell’abitazione della coppia, hanno arrestato l’uomo.

A cura di Ida Artiaco

Ha visto il papà prendere a schiaffi la mamma, che è scoppiata a piangere. Così una bimba di 6 anni ha preso il telefono della donna, ha digitato il numero unico per le emergenze 112 e ha chiesto aiuto. Immediato è scattato l'intervento delle forze dell'ordine che ha infine arrestato l'uomo.

È successo a Vinovo, nel Torinese, dove una bimba di 6 anni ha salvato la madre 39enne dalla violenza del papà. Secondo quanto ricostruito, l'uomo era tornato a casa ubriaco e aveva cominciato a urlare contro la moglie. Poi è arrivata la chiamata della figlia al 112: la donna ha visto che la bimba era al telefono, si è allontanata dal marito e ha visto chi fosse il destinatario della chiamata.

A quel punto ha preso il cellulare e ha spiegato lei cosa stesse succedendo. Infine, c'è stato l'intervento dei carabinieri, che sono arrivati nell'abitazione della famiglia e hanno arrestato l'aggressore, che era già stato in precedenza denunciato. La donna con la piccola sono state portate in ospedale per le cure del caso.

Non è la prima volta che si verificano episodi del genere. Lo scorso anno la figlia minorenne di una coppia di Anzio nel giorno di Ferragosto è riuscita a contattare il 112 e a salvare la mamma dai maltrattamenti del padre al culmine di una lite scoppiata per motivi sentimentali. Stessa scena anche a Bologna, dove il 14 luglio 2022 una ragazzina di 15 anni ha chiamato le forze dell'ordine per richiedere l'intervento degli agenti. La minore ha spiegato che il padre stava picchiando con violenza la madre e che aveva minacciato di ucciderla.