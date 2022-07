Ragazzina chiama in lacrime i carabinieri e salva la mamma: “Correte, papà vuole ucciderla” Una ragazzina di soli 15 anni ha salvato la madre dall’aggressione di suo padre. L’adolescente residente nel Bolognese ha chiamato il 112 chiedendo l’intervento tempestivo di una volante. “Papà sta picchiando la mamma, vuole ucciderla”

"Venite ad aiutarmi, mio padre vuole uccidere mia madre". È stata questa la frase con la quale un'adolescente ha iniziato la sua telefonata al 112.

Nella giornata di sabato, una ragazzina di 15 anni residente a Bologna ha chiamato le forze dell'ordine per richiedere l'intervento degli agenti. La minore ha spiegato che il padre stava picchiando con violenza la madre e che aveva minacciato di ucciderla.

All'interno dell'abitazione nella quale si stava consumando la violenza c'era anche la figlia minore di soli 12 anni. Le forze dell'ordine sono intervenute in pochi minuti. Hanno raggiunto a sirene spiegate l'appartamento nel Bolognese e si sono trovati davanti a una scena inequivocabile.

Secondo quanto riportato dagli agenti, i mobili erano quasi completamente sottosopra e l'uomo ha cercato di opporre resistenza al fermo. In evidente stato di agitazione, ha minacciato più volte di uccidere la 48enne sua convivente prima di essere portato via

Stando a quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, la donna sarebbe intervenuta per difendere la figlia 15enne da un rimprovero del padre.

A quel punto, l'ha gettata a terra e si è scagliato su di lei a calci e pugni. La ragazzina si è quindi barricata nella sua stanza e ha chiamato il 112 di nascosto chiedendo l'intervento tempestivo di una volante.

Davanti agli agenti, l'uomo ha continuato ad urlare minacce contro sua moglie. "Voglio ucciderla, poi me ne vado e lascio l'Italia" ha urlato prima di essere portato via in manette.

La donna è stata portata in ospedale per tutti i controlli del caso. I medici hanno riscontrato diverse contusioni giudicate guaribili in 10 giorni.

Sono state sottoposte ad accertamenti anche le due figlie adolescenti della vittima: fortunatamente nessuna delle due ha riportato ferite.

L'uomo è stato bloccato dalle forze dell'ordine e arrestato in flagranza di reato.