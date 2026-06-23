Metaponto, il 16enne Daniele salva mamma e figlio che stavano annegando: “Non ha fatto niente di eroico”

Daniele si è tuffato in mare a Metaponto per salvare un bambino in difficoltà, scoprendo che la madre era priva di sensi in acqua. Il ragazzino ha riportato la donna in superficie e allertato i soccorsi. La famiglia del 16enne ora cerca di rincontrare madre e figlio.

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"Non ho fatto nulla di eroico, lo avrebbe fatto chiunque". È con queste parole che Daniele, 16 anni, ha raccontato il gesto compiuto sabato scorso, 20 giugno, nelle acque di Metaponto, sulla costa ionica lucana. Il giovane, originario di Altamura, era in spiaggia con la famiglia quando si è accorto che un bambino stava chiedendo aiuto in mare. Senza esitazioni si è tuffato, scoprendo però che dietro quella richiesta di soccorso c'era una situazione ancora più grave: il piccolo era aggrappato alla madre, priva di sensi e con il volto immerso nell'acqua.

Daniele è riuscito a raggiungere entrambi e, tenendo il bimbo al sicuro, è riuscito a riportare la donna in posizione supina, permettendole di respirare nuovamente. Poi ha iniziato a richiamare l'attenzione dei presenti, fino all'arrivo del bagnino e degli altri soccorritori, che hanno portato la donna sulla battigia per prestarle le prime cure.

Il bambino è stato invece accompagnato a riva dallo stesso Daniele e affidato ai presenti, che lo hanno rassicurato in attesa di notizie sulle condizioni della madre. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e successivamente l'elisoccorso, che ha trasferito la donna all'ospedale Madonna delle Grazie di Matera per gli accertamenti. Dopo il grande spavento, è stata dimessa senza conseguenze particolari.

Nei giorni successivi la famiglia del ragazzo ha anche lanciato un appello per riuscire a rintracciare la donna e il bambino soccorsi quel pomeriggio, così da poterli incontrare nuovamente e sapere come stanno. "Ci farebbe molto piacere incontrarli nuovamente. Purtroppo non ricordiamo con certezza il cognome. Se qualcuno potesse aiutarci a rintracciarli, ne saremmo davvero felici", ha raccontato il padre di Daniele al Corriere della Sera. Pare che siano di Potenza.