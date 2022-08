“Papà sta picchiando mamma, correte”: bimba di 12 anni chiama il 112 e fa arrestare il genitore Preoccupata per le minacce di morte verso la madre, una minorenne ha chiamato il 112 per segnalare il comportamento violento del padre, che è stato arrestato.

A cura di Beatrice Tominic

È stata la figlia minorenne a segnalare gli abusi del padre nei confronti di sua mamma: la piccola nella giornata di Ferragosto ha contattato il Numero di Emergenza Unico 112, chiedendo aiuto. Così un gruppo di poliziotti del commissariato del comune di Anzio, località costiera che si trova a circa una sessantina di chilometri da Roma, è immediatamente intervenuto. Gli agenti sono arrivati in breve tempo nell'abitazione in cui viveva la coppia di coniugi con i due figli minorenni e ha arrestato l'uomo, di 44 anni, per maltrattamenti in famiglia.

Le minacce di morte alla mamma

I figli della coppia, entrambi minorenni, hanno assistito ad una violenta lite nata da motivi sentimentali fra i genitori: non è da escludere che una scena simile sia già avvenuta in passato. Il 44enne, nel corso del litigio, ha minacciato più volte di morte la moglie anche davanti agli occhi dei due ragazzini. È stato in quel momento che una dei due, la figlia, ha preso in mano il telefono e ha allertato la autorità competenti segnalando la situazione che stava vivendo la sua famiglia.

L'arresto del 44enne

Non appena ricevuta la chiamata, i poliziotti hanno raggiunto la casa dove viveva l'intera famiglia, ad Anzio, per prestare soccorso. Una volta arrivati nell'abitazione hanno trovato tutti e quattro: la coppia di coniugi e i due figli. Nel corso dell'intervento, avvicinandosi alla donna, si sono immediatamente accorti che presentava dei segni evidenti sul corpo: la donna era macchiata di ecchimosi sul volto, sul collo e sulle braccia. I poliziotti hanno portato il 44enne in carcere e, in breve tempo, il suo arresto è stato convalidato.