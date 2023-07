A4, auto contro un camion fermo in piazzola di sosta, un morto e tre feriti L’incidente nel territorio di Dolo (Venezia), in una piazzola vicino all’area di servizio Arino Ovest, in direzione Milano. Carreggiata chiusa per far atterrare l’elisoccorso: code di 10 chilometri.

A cura di Biagio Chiariello

Incidente mortale lungo l'autostrada A4. Lo schianto tra un‘auto e un tir nei pressi dell'area di servizio Arino Ovest, in territorio di Dolo ( Venezia), in direzione Milano, ha provocato la morte di una persona e il ferimento di tre minorenni.

È successo poco dopo le 12.15 di giovedì 13 luglio: l'auto (con a bordo 4 persone tutte di nazionalità svizzera) sarebbe finita contro un autoarticolato che era fermo in piazzola di sosta, infilandosi sotto il mezzo pesante. Il conducente è deceduto, feriti in modo grave i passeggeri che viaggiavano con lui.

Le cause dell'incidente sono al vaglio della Polizia Stradale di Mestre. Sul posto è atterrato l'elisoccorso del Suem 118, che ha accompagnato i minorenni all'ospedale di Padova, mentre il passeggero è stato trasferito a Mestre. La persona alla guida sarebbe praticamente morta sul colpo. Presenti anche gli ausiliari della viabilità di Concessioni Autostradali Venete, coordinati dal Centro Operativo di Mestre.

Le operazioni di soccorso non sono state semplici: l'auto è rimasta incastrata sotto il mezzo pesante e ci è voluto tempo per riuscire ad estrarre gli occupanti dalle lamiere.

Subito dopo l'incidente si sono formate lunghe code, che hanno superato i 10 chilometri in direzione Milano e che dunque hanno interessato anche il Passante di Mestre fino all’entrata di Spinea e la A57-Tangenziale di Mestre fino allo svincolo di Mirano-Dolo. Code anche in direzione opposta (Trieste) a causa del traffico temporaneamente fermato per permettere l’atterraggio in sicurezza dell’elisoccorso.

Poco prima delle 14 la carreggiata in direzione Milano è stata parzialmente riaperta su due corsie di marcia: le code risultano pertanto in lento e graduale smaltimento.