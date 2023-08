A 3 anni si allontana in bici e si perde a Favignana, bimbo ritrovato dai carabinieri vicino al porto A dare l’allarme i genitori disperati: il piccolo, di appena 3 anni, si era allontanato in bici dalla loro casa vacanze nel centro dell’isola. Tempestivo intervento dei Carabinieri, che lo hanno trovato quando era arrivato nei pressi del porto.

A cura di Susanna Picone

È fortunatamente una storia a lieto fine quella che arriva da Favignana: un bambino, in vacanza con i genitori sull’isola delle Egadi in Sicilia, si era smarrito ma è stato fortunatamente ritrovato, sano e salvo, dai carabinieri intervenuti dopo l’allarme lanciato dai familiari.

Il bambino ha tre anni e, secondo quanto reso noto, nel corso del fine settimana era scomparso dalla casa vacanza nel centro storico di Favignana, dove appunto si trovava con la sua famiglia.

A dare l’allarme è stato il genitore che, disperato, ha chiamato i carabinieri e raccontato loro che il figlioletto si era allontanato da casa con una bicicletta e che non lo avevano più trovato. I militari della stazione di Favignana hanno così immediatamente attivato le ricerche e hanno fortunatamente ritrovato il bambino che era arrivato in prossimità del porto peschereccio dell’isola.

“Si concludeva nel migliore dei modi la vicenda e il piccolo veniva riaffilato nelle mani dei genitori che ringraziavano di cuore i Carabinieri per il tempestivo intervento”, si legge in una nota diffusa dall’Arma.

Un intervento simile che riguarda sempre un minore, e anche in questo caso fortunatamente la storia è a lieto fine, arriva oggi da Roma, dove un bambino di 9 anni si era perso tra la folla della Fontana di Trevi. Non appena i genitori si sono accorti di aver perso di vista il loro bimbo, hanno immediatamente fatto scattare l'allarme.

A ritrovare il bambino, in questo caso, sono stati i poliziotti: il bimbo, spaesato, aveva cercato rifugio in uno dei negozi che si trovano in corso Vittorio Emanuele II: il titolare ha immediatamente allertato le forze dell’ordine e presto il bimbo ha potuto riabbracciare i suoi genitori.