Bimbo di 9 anni si perde fra la folla della Fontana di Trevi: poliziotti lo riportano dai genitori Si è perso fra la folla davanti alla fontana di Trevi dove ha perso di vista i genitori. Grazie all’intervento degli agenti il piccolo Benyamin, un turista di appena 9 anni, è riuscito a tornare dalla sua famiglia.

A cura di Beatrice Tominic

Benyamin e l’abbraccio con sua mamma dopo l’intervento della polizia.

Come ogni anno sono moltissimi i turisti che d'estate raggiungono la Capitale per una vacanza all'insegna del buon cibo, della storia e della cultura. I monumenti della città sono presi d'assalto da folle di visitatori e visitatrici e, spesso, è facile perdersi.

È proprio quanto accaduto a Benyamin, un bambino di 9 anni che si trovava con i genitori davanti alla fontana di Trevi. Dopo aver osservato il monumento e, probabilmente, aver lanciato la monetina di buon auspicio, in un attimo i genitori hanno perso di vista il piccolo turista. È stato un attimo. Fortunatamente, dopo aver lanciato l'allarme, i poliziotti sono riusciti a riportarlo dai genitori e il piccolo Benyamin è riuscito a riabbracciare la mamma (come si vede nella foto in apertura).

L'allarme e la ricerca di Benyamin

Non appena si sono accorti di aver perso di vista il loro bimbo, i due genitori hanno immediatamente fatto scattare l'allarme. Preoccupatissimi, i due turisti si sono rivolti alle forze dell'ordine chiedendo aiuto per ritrovare il bambino, smarrito nella folla di persone che hanno invaso il centro città in questi giorni estivi.

In tempo reale la foto del piccolo è arrivata sugli smartphone di tutti gli e le agenti delle forze dell'ordine della Capitale che in quel momento stavano operando nel centro storico della città per i consueti controlli. Gli agenti si sono immediatamente messi alla ricerca del bambino per cercare di riportare Benyamin il prima possibile dalla sua famiglia, in pena per lui.

Il ritrovamento del bambino

A ritrovare il bimbo sono stati i poliziotti della Sezione Volanti grazie all'intervento di un commerciante. Il bambino, spaesato, ha cercato rifugio in uno dei negozi che si trovano in corso Vittorio Emanuele II: il titolare ha immediatamente allertato le forze dell'ordine. Così il piccolo è stato riaccompagnato dai genitori e Banyamin ha potuto riabbracciare la mamma.