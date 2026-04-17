Rubavano vestiti firmati nell’outlet di Valmontone, fra i sei arrestati un uomo di 66 anni

I carabinieri di Valmontone e Colleferro hanno collaborato con la vigilanza dell’outlet in un doppio blitz che ha portato a sei arresti per furto aggravato.

Carabinieri in azione all’outlet di Valmontone

Mille euro di vestiti rubati e sei arresti. È il bilancio della doppia operazione condotta nei giorni scorsi a Valmontone, nella Città metropolitana di Roma, dai carabinieri della stazione locale congiuntamente con quelli del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Colleferro. A finire in manette un 38enne di Latina e una presunta banda composta da un uomo di 66 anni, uno di 62, uno di 52, uno di 50 anni e una giovane di 22 anni. I cinque sono tutti residenti a Velletri e tutti con precedenti, ad eccezione del più anziano, incensurato.

I taccheggiatori colti sul fatto

Durante i blitz, i militari hanno messo in campo una collaborazione serrata con il personale specializzato della vigilanza privata del centro commerciale, già collaudata in altri interventi. Un doppio colpo inferto alle bande di taccheggiatori in azione nell'outlet. Nel primo caso le forze dell'ordine, insieme con i vigilanti, hanno intercettato e bloccato un uomo di 38 anni, originario del capoluogo agropontino, mentre tentava di allontanarsi dalla struttura con capi di abbigliamento presumibilmente sottratti da due attività. Il valore complessivo della merce, che l'uomo aveva con sé in quel momento, si aggirava intorno ai 400 euro. Il 38enne è stato così arrestato per il reato di furto aggravato e per lui il giudice ha disposto l'obbligo di firma presso i carabinieri di Latina.

In cinque da Velletri per rubare vestiti

Ma a portare al maggior numero di arresti è stata la seconda operazione, condotta in pieno periodo di saldi, quando l'afflusso di visitatori raggiunge i livelli massimi e il rischio di furti aumenta. Il coordinamento tra i carabinieri della Stazione di Valmontone, quelli del Norm di Colleferro e le guardie giurate dell'outlet ha permesso agli attori in campo di tenere sotto controllo i cinque sospetti da Velletri: bloccati all'esterno di una nota boutique, sono stati trovati in possesso di calzature per un valore totale di 600 euro e per loro è scattato l'arresto in flagranza per furto aggravato in concorso. Per tre di loro è stato emesso il divieto di dimora nel Comune di Valmontone.