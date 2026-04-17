Cavalletti, nuovi controlli su contatori e dipendenti: verifiche anche sulle catene Ricci e Buono come il pane

Dopo il doppio blitz al bar pasticceria Cavalletti di viale Parioli che ha portato alla chiusura temporanea dell'attività per furto di acqua e luce, carabinieri e guardia di finanza sono tornati in azione. Le ispezioni hanno toccato altri punti vendita della catena e di ‘Ricci' e ‘Buono come il pane', salumerie e panetterie che fanno capo alla stessa holding. Nei controlli sono stati coinvolto anche i tecnici di Areti, Acea e Ispettorato del Lavoro per verificare se anche qui siano stati fatti allacci abusivi alla rete elettrice e idrica o siano stati impiegati lavoratori non in regola.

Controlli su negozi in tutta Roma

Gli investigatori sono entrati nei negozi dell'Eur, di Vigna Clara, di piazza Sant'Emerenziana al quartiere Africano e altri ancora. Tutti locali con insegna Cavalletti, Ricci o Buono come il pane e di proprietà della stessa società guidata da Christian Delle Fave. La stessa che nel 2021 ha rilevato lo storico marchio nato su via Nemorense e divenuto famoso in tutta Italia e non solo per il millefoglie. Controllati i contatori e i dipendenti, molti identificati durante il servizio.

Terza serie di controlli su Cavalletti e gli altri negozi della società

Il primo ingresso delle forze dell'ordine, insieme ad Acea e Nas, nella pasticceria di viale Parioli è stato il 30 marzo. Seguito da un nuovo intervento una settimana dopo. Un allaccio abusivo alla rete elettrica e la manomissione del contatore dell'acqua sono costati alla titolare, e sorella di Delle Fave, due denunce per furto. Mentre nei giorni successivi tanti ex dipendenti hanno raccontato di migliaia di euro di stipendi arretrati non pagati, ma anche infortuni sul lavoro nascosti, contributi non versati, turni di lavoro infiniti. Inoltre, come spiegato a Fanpage.it dal legale di uno di questi lavoratori licenziatisi, molti ricorsi sono caduti nel vuoto: "Questo risultano più società aperte e chiuse nel tempo, anche con nomi molto simili. Ne fallisce una e ne aprono un'altra. Questo rende complicato individuare il soggetto contro cui agire recuperare effettivamente le somme".