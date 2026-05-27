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Violenza sessuale di gruppo: tre persone in carcere a Frosinone a 14 anni dai fatti

I carabinieri hanno arrestato tre uomini tra Ceccano e Piedimonte San Germano. Devono scontare pene fino a quasi dieci anni per rapina e violenza sessuale di gruppo aggravata.
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A cura di Francesco Esposito
Immagine di repertorio
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A distanza di quasi quattordici anni dai fatti, sono finite in carcere tre persone condannate in via definitiva per una violenza sessuale di gruppo aggravata avvenuta nel 2012 nel bosco Faito a Ceccano, in provincia di Frosinone. Gli arresti sono stati eseguiti in questi giorni dai carabinieri tra Ceccano e Piedimonte San Germano, in esecuzione di ordini di carcerazione emessi dalla Procura generale presso la Corte d’Appello di Roma. I tre uomini, tutti residenti in Ciociaria e di età compresa tra i 41 e i 45 anni, dovranno ora scontare pene pesanti.

Gli arresti dopo la condanna definitiva per il reato commesso 14 anni fa

I primi due arresti sono stati eseguiti nei giorni scorsi dai carabinieri della stazione di Ceccano nei confronti di un 43enne e di un 41enne del posto. Il primo dovrà scontare una pena residua di 8 anni, 9 mesi e 4 giorni di reclusione per rapina e violenza sessuale di gruppo. Per il secondo, invece, la pena residua è di 7 anni, 6 mesi e 26 giorni per violenza sessuale di gruppo.

Nella giornata di ieri martedì 26 maggio è stato poi arrestato anche un 45enne dai militari della stazione di Piedimonte San Germano. Per lui la condanna definitiva prevede una pena residua di 9 anni e 9 mesi di carcere per concorso in rapina aggravata e violenza sessuale di gruppo aggravata.

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I tre portati nel carcere di Frosinone

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, i tre arresti sono tutti collegati agli stessi episodi criminosi risalenti al 2012, quando rapinarono e stuprarono una donna, una prostituta di cittadinanza romena. Una volta rintracciati, gli uomini sono stati accompagnati negli istituti penitenziari competenti, dove resteranno a disposizione dell’autorità giudiziaria. Per tutti e tre è stato disposto il trasferimento nel carcere di Frosinone.

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