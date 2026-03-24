“Portami al Quarticciolo”, ma era una finta: 46enne punta coltello a un tassista e lo rapina

Prima ha chiamato un taxi poi, quando il tassista ha chiesto di pagare la corsa, lo ha minacciato con un coltello rapinandolo. È successo a Roma, nella zona est della Capitale. Il responsabile, un uomo di 46 anni, è stato poi rintracciato in breve tempo e arrestato dagli agenti della Polizia di Stato del V Distretto Prenestino. A incastrarlo, le telecamere di sorveglianza montate proprio sul taxi, che hanno ripreso la scena in modo inequivocabile. L'uomo deve ora rispondere di rapina aggravata e porto di oggetti atti ad offendere.

L'episodio è avvenuto nella notte a Roma. Un tassista ha denunciato la rapina che era avvenuta all'interno del suo mezzo, quando un uomo lo ha chiamato dal cellulare di un conoscente per richiedere una corsa. Quando il tassista è andato a prenderlo, ha riferito di averlo trovato tranquillo: e sempre altrettanto tranquillamente l'uomo ha chiesto di essere portato al Quarticciolo. Quando lui ha chiesto il pagamento anticipato della corsa, le cose sono cambiate in modo repentino: perché l'uomo, che fino a quel momento si era mostrato sereno, si è spostato sul sedile davanti, ha tirato fuori un grosso coltello da cucina, e lo ha costretto a consegnare l'incasso. Data la lama puntata contro di lui, e per evitare che la situazione – già pericolosa di per sé – degenerasse, il tassista gli ha dato l'incasso che aveva in contanti, circa 100 euro. Il rapinatore, presi i soldi, si è dato alla fuga.

Non è però riuscito a far perdere le sue tracce per troppo tempo. Nel taxi erano state installate delle videocamere di sorveglianza che hanno ripreso la scena, consentendo alla polizia di identificare il rapinatore in breve tempo. Raggiunto nella sua abitazione, è stato arrestato: in casa sono stati trovati anche il coltello e gli abiti usati la notte dell'episodio.