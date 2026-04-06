Bimbo di 3 anni rischia di morire nella notte di Pasqua, carabinieri lo salvano con un volo d’emergenza

Intervento straordinario nella notte fra le giornate di Pasqua e Pasquetta a Velletri, dove un elisoccorso del II Reggimento dei Carabinieri è intervenuto, quando era passata da poco la mezzanotte, per l'atterraggio di un elisoccorso del 118 dopo una chiamata d'emergenza per salvare la vita a un bambino di Velletri di tre anni. Il piccolo è arrivato all'elisuperficie della scuola di carabinieri in ambulanza. Il piccolo rischiava di perdere la vita a causa di una pregressa grave patologia di cui soffre. Ma questo pronto intervento gli ha salvato la vita.

Le operazioni di soccorso per salvare il bimbo di 3 anni di Velletri

L'allarme è scattato nella notte, quando il piccolo si è aggravato. Così, nella notte fra Pasqua e Pasquetta, domenica 5 e lunedì 6 aprile 2026, un elisoccorso del 118 si è alzato in volo dall'elisuperficie della Scuola dei Carabinieri per salvare la vita a un bimbo di 3 anni arrivato d'urgenza a bordo di un'ambulanza. La necessità di elitrasportare il piccolo e di trasportarlo all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma era impellente. L'eliambulanza si è alzata verso il cielo grazie all'intervento tempestivo delle forze dell'ordine e del soccorso, come succede costantemente per garantire la sicurezza e il benessere della cittadinanza.

Il volo è partito dalla piazza D'Armi della caserma Salvo D'Acquisto, inaugurata qualche mese fa. Con professionalità i carabinieri del II Reggimento hanno trasportato il piccolo in piena notte alla struttura ospedaliera pediatrica, salvandogli la vita.

Il commento del comandante della Scuola Carabinieri di Velletri

Non ha tardato ad arrivare il commento del Colonnello Carlo Lecca, comandante della scuola dei carabinieri di Velletri, una volta messo in salvo il bimbo, dopo l'atterraggio all'ospedale Bambino Gesù. "La nostra missione è proteggere e servire la comunità, e non ci fermiamo mai quando si tratta di salvare una vita neanche durante le festività come Pasqua. Il salvataggio del bimbo non è solo un esempio di prontezza operativa, ma anche del valore istituzionale che il 2°Reggimento Carabinieri di Velletri rappresenta – ha fatto sapere con una nota – La dedizione e il senso del dovere sono pilastri su cui si fonda il servizio dei Carabinieri, che si impegnano quotidianamente per garantire un ambiente sicuro e protetto per tutti e il 2°Reggimento, continua a dimostrare la sua efficienza e il suo spirito di servizio, sempre".