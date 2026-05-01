Roma, neonata di 2 giorni rischia di morire: salva grazie a un volo d’emergenza dell’Aeronautica militare

Ha rischiato di morire una neonata di soli 2 giorni. È salva grazie ai medici e all’Aeronautica militare, che l’ha trasportata da Lamezia Terme a Roma con un volo d’emergenza.

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Una neonata di appena due giorni, è stata trasportata da Lamezia Terme a Roma con un volo dell'Aeronautica militare. La piccola, ricoverata all’ospedale Pugliese di Catanzaro, rischiava di morire: aveva bisogno di essere trasferita immediatamente al Policlinico Agostino Gemelli. Non c’era tempo da perdere: serviva un volo militare per spostarla nel minor tempo possibile nella Capitale.

Ad attendere la neonata al suo arrivo c'era un'équipe medica, pronta a occuparsi di lei e a sottoporla a cure tempestive. La richiesta è partita dalla Prefettura di Catanzaro, che ha attivato la Sala Situazioni di Vertice dell’Aeronautica Militare. Da Milano, il comando ha allertato il 31° Stormo di Ciampino, il reparto che vive in una prontezza operativa costante, pronto a muoversi giorno e notte.

Il Gulfstream G650 è decollato nelle prime ore del pomeriggio. A bordo del velivolo c'era il personale medico, che ha viaggiato assieme alla piccola, per monitorare costantemente le sue condizioni di salute durante il tragitto verso Roma.

Atterrato a Lamezia Terme, l’aereo è rimato a terra per pochi minuti. Il tempo di imbarcare l’incubatrice, i medici e la neonata. Poi di nuovo in volo, verso la Capitale. Una corsa contro il tempo, che si è conclusa poco dopo le ore 20, quando il G650 è atterrato infine a Ciampino. Ad aspettare la bimba c’era un’ambulanza diretta al Gemelli. I medici dell'ospedale romano l’hanno poi presa in carico per il ricovero urgente.

Per l’Aeronautica Militare l'episodio della bambina che rischiava di morire non è un’eccezione, ma una parte del proprio lavoro. Ogni anno, centinaia di ore di volo vengono dedicate a missioni come questa: trasporti sanitari, trasferimenti di organi, équipe mediche, pazienti in condizioni critiche. Una rete che coinvolge nello specifico il 31° Stormo di Ciampino, il 14° Stormo di Pratica di Mare, la 46ª Brigata Aerea di Pisa e gli elicotteri del 15° Stormo di Cervia. Mezzi e persone che operano 24 ore su 24, anche con meteo avverso, per garantire un servizio prezioso ai cittadini.