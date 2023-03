100 giorni alla Maturità 2023: le date e le novità di prima, seconda prova e orale Tutto quello che c’è da sapere sulla Maturità 2023 quando mancano 100 giorni alla prima prova d’italiano, in programma il prossimo 21 giugno: dalle prove scritte al colloquio orale dal voto finale alle materie d’esame.

A cura di Ida Artiaco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Esami di Maturità 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

È partito ufficialmente il conto alla rovescia per l'esame di Maturità 2023: da oggi, lunedì 12 marzo, mancano infatti esattamente 100 giorni alla prima prova, quella di italiano, in programma il 21 giugno a partire dalle 08:30, come confermato nell'ordinanza firmata nei giorni scorsi dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.

Ecco, di seguito, tutto quello che c'è da sapere sulla Maturità 2023, dal calendario completo al voto finale passando per le materie della seconda prova d'indirizzo: tante le novità, che segnano il ritorno all'epoca pre-Covid. Tra queste, ci sono certamente la terza prova scritta (non per tutti) in programma martedì 27 giugno e le prove Invalsi come requisito di ammissione.

Quando inizia la Maturità 2023: le date di prima, seconda prova e orale

Stando a quanto confermato dall'ordinanza firmata dal ministro Valditara, la prima prova della Maturità 2023, quella d'italiano, uguale per tutti gli indirizzi di studio, partirà il 21 giugno alle 08:30. La seconda prova scritta è fissata per il giorno successivo, giovedì 22 giugno. La durata della seconda prova è prevista nei quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018, quindi con eventuale prosecuzione nei giorni successivi per gli indirizzi nei quali si svolge in più giorni.

La terza prova scritta si terrà martedì 27 giugno, dalle ore 8:30 per gli istituti presso i quali sono presenti i percorsi EsaBac ed EsaBac techno e nei licei con sezioni a opzione internazionale cinese, spagnola e tedesca. Infine, si terranno gli orali, che cominciano generalmente una settimana dopo la fine degli scritti, entro comunque fino giugno o al massimo agli inizi di luglio.

La prima prova scritta, il tema d'Italiano

La prima prova scritta della Maturità 2023 si terrà il 21 giugno: gli studenti avranno 6 ore di tempo per scrivere il tema d'italiano. Potranno scegliere tra sette tracce che saranno uguali per tutti gli indirizzi di studio e che fanno riferimento agli ambiti artistico, letterario, storico, filosofico, scientifico, tecnologico, economico, sociale.

Sul sito ufficiale del Ministero è possibile trovare esempi di tracce degli anni passati con cui confrontarsi e prepararsi.

Quali sono le materie della seconda prova scritta

La seconda prova si terrà il 22 giugno e sarà scelta a livello ministeriale sulla base dell'indirizzo di studio. Le materie sono state rese note da una ordinanza firmata a gennaio scorso dal ministro Valditara nella quale sono state annunciate anche le materie dei commissari esterni.

Al liceo classico i maturandi si cimenteranno con il latino, al liceo scientifico con la matematica. Prevista anche economia aziendale per gli Istituti tecnici del settore economico indirizzo “Amministrazione, finanza e marketing”, progettazione, costruzioni e impianti per l'indirizzo “Costruzioni, ambiente e territorio”. Si ricordi che, tra le novità di quest'anno, c'è anche l'introduzione della seconda prova scritta per gli Istituti Professionali di nuovo ordinamento.

La durata della prova varia a seconda degli indirizzi: la prova del liceo classico e del liceo scientifico, ad esempio, ha una durata massima di 6 ore, mentre quella nei licei artistici si svolge in un massimo di tre giorni, per 6 ore al giorno (escluso il sabato).

Chi farà la terza prova scritta alla Maturità 2023?

Quest'anno ci sarà anche la terza prova, in programma martedì 27 giugno, ma non per tutti. È prevista per le sezioni ESABAC, ESABAC techno, sezioni con opzione internazionale, per le scuole della Regione autonoma Valle d’Aosta e della Provincia autonoma di Bolzano, per le scuole con lingua d’insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno/italiano del Friuli Venezia Giulia.

Come sarà il colloquio orale all'esame di Stato 2023?

Terminate le prove scritte, si passerà al colloquio orale, che quest'anno riguarda anche l’insegnamento dell'educazione civica. Nel corso del colloquio, come specifica il Ministero dell'Istruzione e del Merito, la commissione valuterà sia la capacità del candidato di cogliere i collegamenti tra le conoscenze acquisite sia il profilo educativo, culturale e professionale dello studente.

Lo farà proponendo al candidato l’analisi di testi, documenti, esperienze, progetti, problemi per verificare che abbia acquisito contenuti e metodi propri delle singole discipline, la capacità di utilizzare le conoscenze e collegarle per argomentare in maniera critica e personale utilizzando anche la lingua straniera.

Inoltre, sempre durante l'orale, i maturandi esporranno mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, l'esperienza PCTO (percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento) svolta nel percorso degli studi.

Come calcolare il voto alla Maturità 2023: i punteggi di prove e crediti

Il voto finale dell’Esame di Stato sarà espresso come sempre in centesimi. Il punteggio massimo, dunque, è pari a 100 e c'è anche la possibilità di ricevere la lode. Il punteggio minimo per superare l'esame è 60/100.

Si potrà ottenere un massimo di 40 punti per il credito scolastico, massimo di 20 punti per il tema d'italiano, 20 per la seconda prima e ancora 20 per il colloquio orale. A ciò si potranno aggiungere fino a 5 punti di bonus che la commissione può assegnare a chi ne diritto.

La commissione d'esame alla Maturità 2023

La commissione d'esame alla Maturità 2023 torna ad essere composta da un presidente esterno all’istituzione scolastica, tre commissari interni e tre esterni. Il Ministero, con apposito decreto, ha comunicato le discipline affidate ai membri esterni.