Prima prova Maturità 2023: date, esempi di tracce e simulazioni del Ministero Tutto quello che c’è da sapere sulla prima prova scritta della Maturità 2023 in programma il prossimo mercoledì 21 giugno: tracce, tipologie ed esempi del temuto d’italiano, uguale per tutti gli indirizzi e scelto direttamente dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e che vale 20 punti.

A cura di Ida Artiaco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Esami di Maturità 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Continua il conto alla rovescia per l'esame di Maturità 2023. La prima prova, quella d'italiano, uguale per tutti gli indirizzi e decisa a livello ministeriale, è in programma il prossimo mercoledì 21 giugno: a partire dalle 08:30 gli studenti avranno 6 ore di tempo per scrivere il proprio tema dopo aver scelto tra le 7 tracce che fanno riferimento agli ambiti artistico, letterario, storico, filosofico, scientifico, tecnologico, economico, sociale.

Lo scorso anno erano usciti La vita ferrata di Giovanni Pascoli e Nedda di Giovanni Verga per l'analisi del testo (Tipologia A); Liliana Segre e le leggi razziali, Oliver Sacks e la Musicofilia, Giorgio Parisi e il cambiamento climatico per il testo argomentativo (Tipologia B); le conseguenze della pandemia di Covid-19 e l'iperconessione e internet per il tema d'attualità (Tipologia C). Sul sito ufficiale del Ministero è possibile trovare esempi di tracce degli anni passati con cui confrontarsi e prepararsi. Si può portare il vocabolario d'italiano ma non quello dei sinonimi e contrari.

Come si svolge la prima prova alla Maturità 2023, la guida

La prima prova scritta della Maturità 2023 sarà il temuto tema d'italiano. Le 7 tracce suddivise per tre tipologie (analisi del testo, testo argomentativo e tema d'attualità) sono scelte direttamente dal Ministero dell'Istruzione e del Merito che le fa recapitare ai singoli istituti scolastici, i quali a partire dalle 08:30 del 21 giugno prossimo daranno il via alla prova. I maturandi avranno sei ore di tempo per completare il testo.

Nello specifico, le tracce della prima prova di maturità sono così suddivise: 2 tracce (una di poesia, l'altra di prosa) per l'analisi del testo (tipologia A); 3 tracce per il testo argomentativo (tipologia B); 2 tracce per il tema d'attualità (tipologia C), come già successo lo scorso anno.

Tracce tipologia A: analisi e interpretazione di un testo letterario

La prima tipologia della prima prova scritta alla Maturità 2023 è quella dell'analisi del testo (Tipologia A). Gli studenti che opteranno per questa tipologia potranno scegliere tra due testi, uno di prosa e uno di poesia, tratti da un’opera di un autore italiano vissuto nel periodo storico dall'Unità d'Italia in poi.

La consegna (cioè quello che viene chiesto di fare nella traccia) è suddivisa in tre punti: il primo è quella della comprensione, in cui allo studente di riassumere brevemente il contenuto dello scritto presentato nella traccia; segue la parte dell'analisi vera e propria, in cui si deve rispondere ad alcune domande che riguardano gli aspetti stilistici, narrativi o formali del brano o del componimento; infine, c'è la parte dell'interpretazione e approfondimento, in cui il maturando può fare una breve riflessione sul tema principale del testo, facendo riferimento anche ad altre opere di autori italiani che hanno affrontato lo stesso argomento.

Tracce tipologia B: analisi e produzione di un testo argomentativo

La traccia B, quella del testo argomentativo, tra le più scelte negli ultimi anni dagli studenti all'esame di Maturità, presenta diversi ambiti tra cui scegliere: artistico, letterario, storico, filosofico, scientifico, tecnologico, economico, sociale.

Gli studenti possono scegliere tra 3 tracce che rientrano in questa categoria: ognuna propone un argomento centrale ed è accompagnata da un documento o da un estratto di un testo.

Una volta deciso qual è il testo a partire dal quale si vuole sviluppare il proprio elaborato, si dovrà scegliere una tesi da sostenere dall'inizio alla fine del testo, con esempi a supporto della tua opinione, e un'antitesi da confutare.

Tracce tipologia C: riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità

Infine ci sono le due tracce della tipologia C, cioè il tema di attualità. Secondo quanto è scritto nel regolamento della prima prova, l’argomento viene "attinto al corrente dibattito culturale".

Nel testo, lo studente dovrà riflettere in modo critico sul tema proposto, attingendo ai documenti proposti dal Ministero ma anche facendo riferimento al proprio bagaglio culturale e alle informazioni raccolte sui telegiornali, leggendo libri e aggiornamenti sul web.

Quanti punti vale il tema d'italiano alla Maturità 2023

Per quanto riguarda il punteggio della prima prova scritta d'italiano alla Maturità 2023, il massimo che si può ottenere sono 20 punti. Questi si andranno a sommare ai punti ottenuti alla seconda prova scritta, a quelli del colloquio orale e al credito maturato nel triennio scolastico per il voto finale.

Quanto dura la prima prova scritta e cosa si può portare

Come abbiamo visto, la prima prova d'italiano della Maturità 2023 si svolgerà mercoledì 21 giugno 2023 alle 8:30 con modalità identiche in tutti gli istituti e ha una durata massima di sei ore.

Alla prima prova sono ammessi sia il vocabolario di italiano sia quello bilingue nel caso in cui il candidato non sia di madrelingua italiana, oltre a penne e carta d'identità per le procedure di identificazione. Non è ammesso invece il vocabolario dei sinonimi e dei contrari.