Maturità 2023, abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale quali tracce usciranno alla prima prova

L’80% di un esame si basa sull’unica lezione a cui non sei andato, nella quale si parlava dell’unico libro che non hai letto, diceva lo storico Artur Bloch. È per questo che la corsa al pronostico negli anni si è raffinata come disciplina a sé stante. Per molti è solo un rito scaramantico, per altri, la base di uno studio matto e disperatissimo dell'ultimo minuto. Con l'esame di maturità alle porte, la prima prova sarà il 21 giugno, abbiamo chiesto a ChatGPTe a Bing di indovinare le tracce dei temi che verranno sottoposte ai maturandi. Dagli anniversari al cambiamento climatico, non manca l'autoreferenzialità, entrambe infatti hanno inserito nella lista l‘intelligenza artificiale. Premessa necessaria, l'IA non tira fuori dal cilindro nulla di nuovo, semplicemente rielabora i pronostici realizzati sul web. Come ha sottolineato ChatGPT dopo aver inviato il suo toto traccia: "Queste formulazioni sono puramente speculative e non rappresentano le tracce effettive dei temi per la maturità italiana 2023".

ChatGPT e Bing ci hanno proposto due liste molto diverse, nonostante il chatbot di Microsoft sia alimentato dallo stesso modello di OpenAI, (l'azienda di Bill Gates infatti ha investito 10 miliardi di dollari per integrare i sistemi di intelligenza artificiale sviluppati dall'azienda di San Francisco). Ma i due chatbot sono differenti, per esempio ChatGPT è aggiornato fino a settembre 2021, quindi per lui la regina Elisabetta II e Silvio Berlusconi non sono mai morti. Ma è riuscito comunque a proporre temi aderenti all'attualità. Bing, invece, nonostante attinga a notizie del 2023, è meno performante, genera risposte zoppicanti. È aggiornato sì, ma, mentre ChatGPT è stato in grado di elaborare non solo la traccia ma anche la scaletta dei temi da affrontare, Bing si è limitato a due righe di testo stringate per elencare i temi che potrebbero uscire alla maturità.

Le tracce proposte da Bing

Bing si è dimostrato subito disponibile, quando gli abbiamo chiesto di stilare una lista delle probabili tracce per la maturità 2023, ha risposto: "Ciao, questo è Bing. Posso provare ad aiutarti con le tracce probabili per la maturità 2023, ma non posso garantirti che siano quelle che usciranno alla prima prova. Secondo alcune fonti online, questi sono alcuni degli argomenti e degli anniversari che potrebbero essere presi in considerazione dal Ministero dell'Istruzione".

160° anniversario della nascita di Gabriele D'Annunzio . Potrebbe essere proposto un testo poetico o in prosa del celebre scrittore e poeta italiano, esponente del movimento dell'Estetismo e del Decadentismo.

. Potrebbe essere proposto un testo poetico o in prosa del celebre scrittore e poeta italiano, esponente del movimento dell'Estetismo e del Decadentismo. 150° anniversario della morte di Alessandro Manzoni . Potrebbe essere proposto un testo poetico (come Il Cinque Maggio) o in prosa (come I Promessi Sposi) del grande autore del Romanticismo italiano

. Potrebbe essere proposto un testo poetico (come Il Cinque Maggio) o in prosa (come I Promessi Sposi) del grande autore del Romanticismo italiano 100 anni dalla Riforma Gentile e dal diritto allo studio . Potrebbe essere proposto un testo argomentativo sulla riforma che ha introdotto il sistema scolastico italiano attuale, confrontandolo con il metodo didattico di don Milani, di cui ricorrono i 100 anni dalla nascita

. Potrebbe essere proposto un testo argomentativo sulla riforma che ha introdotto il sistema scolastico italiano attuale, confrontandolo con il metodo didattico di don Milani, di cui ricorrono i 100 anni dalla nascita 70 anni dalla scoperta del DNA . Potrebbe essere proposto un testo argomentativo sulle implicazioni scientifiche e sociali della scoperta della struttura molecolare del DNA, con riferimento alle applicazioni recenti nel campo della biotecnologia e della medicina

. Potrebbe essere proposto un testo argomentativo sulle implicazioni scientifiche e sociali della scoperta della struttura molecolare del DNA, con riferimento alle applicazioni recenti nel campo della biotecnologia e della medicina 50 anni dalla morte di Pablo Picasso . Potrebbe essere proposto un testo argomentativo sul Guernica, l'opera simbolo dell'artista spagnolo e della sua denuncia contro la guerra civile spagnola e il fascismo

. Potrebbe essere proposto un testo argomentativo sul Guernica, l'opera simbolo dell'artista spagnolo e della sua denuncia contro la guerra civile spagnola e il fascismo Intelligenza artificiale. Potrebbe essere proposto un tema di attualità sull'intelligenza artificiale, con pro e contro delle sue applicazioni in vari ambiti, come la comunicazione, l'informazione, l'istruzione, l'industria.Plastiche, microplastiche e inquinamento dei mari. Potrebbe essere proposto un tema di attualità sull'impatto ambientale delle plastiche e delle microplastiche sui mari e sugli ecosistemi marini, con possibili soluzioni per ridurre il problema.

I pronostici di ChatGPT

A differenza di Bing ChatGPT è stato più restio, quando gli abbiamo chiesto quali sarebbero potute essere le tracce della maturità 2023 ha risposto: "Mi dispiace, ma come modello di linguaggio AI basato su GPT-3.5, non ho accesso alle informazioni future, come ad esempio le tracce dei temi per la maturità italiana del 2023". Dopo aver insistito chiedendogli di immaginarle solo, e assicurandolo che non avremmo riposto in lui alcuna aspettativa ha proposto questa lista.