Le possibili tracce del tema d’italiano alla Maturità 2023: tototema, ricorrenze e anniversari Conto alla rovescia per la Maturità 2023: il 21 giugno si parte con la prima prova d’italiano e già impazza il toto tema. Ecco gli anniversari e le ricorrenze da ricordare per non farsi trovare impreparati nella scelta di una delle 7 tracce decise dal MIM.

Manca poco alla Maturità 2023. Il conto alla rovescia è partito: mercoledì 21 giugno alle ore 08:30 si parte con la prima prova, il temuto tema d'italiano. Le sette tracce per la prima prova, che fanno riferimento agli ambiti artistico, letterario, storico, filosofico, scientifico, tecnologico, economico, sociale, e che sono divise tra tipologie (analisi del testo, testo argomentativo e tema d'attualità), sono pronte da settimane e custodite nel plico telematico che le scuole potranno aprire solo a esame iniziato.

Ma come sempre non manca il toto tema della vigilia. Sulla base di anniversari e ricorrenze, gli studenti infatti possono farsi un'idea delle tematiche e degli autori che il Ministero potrebbe scegliere per la prima prova. Per un confronto veloce, le tracce uscite negli anni passati sono disponibili sul sito del MIM. La prima prova vale in totale 20 punti.

Gli autori papabili per l'analisi del testo alla Maturità 2023

La maggior parte delle scommesse degli studenti relative alla prima prova della Maturità riguardano gli autori dell'analisi del testo (Tipologia A). Come era già emerso da un sondaggio di Skuola.net, tra gli autori a cavallo tra ‘800 e ‘900 il più papabile è Gabriele D’Annunzio, di cui ricorre il 160esimo anniversario della nascita, e per il ‘900 Luigi Pirandello.

Tra gli autori ottocenteschi, c'è anche Giovanni Verga, seguito da Alessandro Manzoni, di cui quest'anno ricorre per altro il 150esimo anniversario della morte. Tra gli autori novecenteschi, invece, resta gettonata l'ipotesi di Italo Svevo e di Italo Calvino che, forte anche dell’eco mediatica suscitata dalle celebrazioni per il Centenario dalla nascita.

Per la poesia si conferma in testa Giovanni Pascoli, seguito dal tandem Giuseppe Ungaretti e Giacomo Leopardi. Potrebbe però uscire anche Beppe Fenoglio, di cui ricorrono i 60 anni dalla morte, o anche Carlo Emilio Gadda, di cui ricorre il 50esimo anniversario della morte.

Le tracce di tipologia B, il tema argomentativo

La traccia B, quella del testo argomentativo, tra le più scelte negli ultimi anni dagli studenti all'esame di Maturità, presenta diversi ambiti tra cui scegliere: artistico, letterario, storico, filosofico, scientifico, tecnologico, economico, sociale. Gli studenti possono scegliere tra tre tracce.

Per quanto riguarda i possibili argomenti scelti dal Ministero, come argomento storico, potrebbe uscire una traccia sul fascismo, la cui caduta è avvenuta 80 anni fa (quest'anno, per altro, ricorrono i 140 anni dalla nascita di Mussolini). Oppure, tra le ricorrenze ci sarebbero anche i 75 anni della Costituzione italiana o ancora i 70 anni dalla morte di Stalin e i 75 anni dalla nascita dello Stato di Israele. Ancora, i 60 anni dall’immortale discorso “I have a dream” di Martin Luther King.

Tra gli argomenti, anche i 10 anni del pontificato di Papa Francesco e i 40 anni dalla scomparsa di Emanuela Orlandi. Si ricordi, infine, che quest'anno ricorrono anche il decimo anniversario della morte di Nelson Mandela e di Margherita Hack.

I possibili temi di attualità per la traccia di tipologia C

Infine, ci sono le due tracce della tipologia C, cioè il tema di attualità. Secondo quanto è scritto nel regolamento della prima prova, l’argomento viene "attinto al corrente dibattito culturale". Potrebbe esserci una traccia dedicata al tema della mafia, dal momento che quest'anno ricorrono i 45 anni dalla morte di Peppino Impastato.

Non può mancare nel toto tema anche una possibile traccia sulla guerra in Ucraina, sulla morte della Regina Elisabetta e l'incoronazione di Carlo III, ma anche su argomenti più legati alla tecnologia, come il metaverso e ChatGPT.

Anniversari e ricorrenze nel 2023

Tra gli altri anniversari e ricorrenze da ricordare si segnalano i 50 anni dalla morte di Pablo Picasso e i 120 anni dalla morte di Paul Gauguin, i 70 anni dalla scoperta del DNA, e i 45 anni dal sequestro di Aldo Moro.