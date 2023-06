Guida alle tracce della prima prova alla Maturità 2023, esempi e svolgimento Come svolgere il tema d’italiano della prima prova della Maturità 2023 in programma il prossimo 21 giugno: dalla scelta della traccia, divisa per le tre tipologie di analisi del teso, testo argomentativo e tema d’attualità, ecco la guida con esempi del MIM, simulazioni e consigli per la scrittura del testo.

A cura di Ida Artiaco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Esami di Maturità 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Manca meno di una settimana alla Maturità 2023: mercoledì 21 giugno si parte infatti con la prima prova, quella di italiano, uguale per tutti gli indirizzi e scelta direttamente dal Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Gli studenti a partire dalle 08:30 avranno sei ore di tempo per scrivere il tema. La prova vale 20 punti. Sono previste 7 tracce, che fanno riferimento agli ambiti artistico, letterario, storico, filosofico, scientifico, tecnologico, economico, sociale, divise per tre tipologie: l'analisi del testo (Tipologia A), il testo argomentativo (Tipologia B) e il tema d'attualità (Tipologia C).

Per un confronto veloce con quanto successo negli anni passati, le tracce uscite nei precedenti esami di Stato ed altri esempi sono disponibili sul sito del MIM. Di seguito, invece, ecco una breve guida allo svolgimento della prima prova.

Guida all'analisi del testo alla Maturità 2023, le tracce di tipologia A

Per quanto riguarda la topologia A, quella dell'analisi del testo, il MIM proporrà due tracce (una di poesia, l'altra di prosa) tratte da un’opera di un autore italiano vissuto nel periodo storico dall'Unità d'Italia in poi.

La consegna è suddivisa in tre punti: Comprensione (riassumere brevemente il contenuto dello scritto presentato nella traccia), Analisi (si deve rispondere ad alcune domande che riguardano gli aspetti stilistici, narrativi o formali del brano o del componimento), Interpretazione e approfondimenti (breve riflessione, di solito sul tema principale del testo, facendo riferimento anche ad altre opere di autori italiani che hanno affrontato lo stesso argomento).

Lo scorso anno erano usciti La vita ferrata di Giovanni Pascoli e Nedda di Giovanni Verga per l'analisi del testo (Tipologia A). Secondo il tototema della vigilia, quest'anno gli autori più quotati sono D'Annunzio e Pirandello.

Come si svolgono le tracce di tipologia B alla Maturità 2023

La traccia B, quella del testo argomentativo, presenta diversi ambiti tra cui scegliere: artistico, letterario, storico, filosofico, scientifico, tecnologico, economico, sociale. Gli studenti possono scegliere tra tre tracce.

Una volta deciso qual è il testo a partire dal quale si vuole sviluppare l'elaborato, gli studenti dovranno scegliere una tesi da sostenere dall'inizio alla fine del testo, portando degli esempi a supporto della propria opinione, insieme ad un'antitesi da confutare.

Ecco, di seguito, i punti in cui si sviluppa un testo argomentativo: introduzione; esposizione della tesi; argomentazioni (ovvero i sottopunti della tesi); antitesi; confutazione dell'antitesi o sintesi, conclusione. Il testo deve essere coerente e coeso. Si ricordi che non si deve confondere il testo argomentativo col saggio breve, diversi sia nello scopo che nel testo fornito come partenza.

Come svolgere il tema di attualità, le tracce di tipologia C

Infine, c'è la tipologia C, quella del tema d'attualità, che comprende due tracce con argomenti alle esperienze personali degli studenti. Secondo quanto è scritto nel regolamento della prima prova, infatti, l’argomento viene "attinto al corrente dibattito culturale".

Nel testo si dovrà riflettere in modo critico sul tema proposto, attingendo ai documenti proposti dal MIM. Per svolgere questa traccia si può fare riferimento a ciò che si è studiato, al proprio bagaglio culturale ma soprattutto alle informazioni che il candidato ha raccolto seguendo i telegiornali, leggendo saggi o tenendosi aggiornato tramite il web.