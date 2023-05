Quando usciranno le commissioni esterne degli esami di Maturità 2023 Sono in arrivo i nomi dei commissari esterni della Maturità 2023 che comincerà mercoledì 21 giugno. Tra le date più papabili per la pubblicazione degli elenchi, ci sono giovedì 1 giugno e lunedì 5 giugno.

A cura di Ida Artiaco

Sale la febbre per gli esami di Maturità 2023, che cominceranno il prossimo 21 giugno. A breve dovrebbero essere pubblicati gli elenchi con i nomi dei commissari esterni. Sul web corrono una serie di indiscrezioni: c'è chi parla di ore, con i nomi che potrebbero essere resi noti già domani, giovedì 1 giugno, e chi parla invece di giorni, rimandando il tutto all'inizio della prossima settimana, dopo il ponte del 2 giugno. Tra le date più papabili c'è di certo quella di lunedì 5 giugno.

Gli elenchi con gli abbinamenti saranno consegnati prima alle scuole prima di essere pubblicati online sul sito del MIM dedicato (che al momento risulta ancora in manutenzione), per cui i più curiosi possono già cominciare a chiedere in segreteria se ci sono novità.

Conoscere i nomi dei commissari esterni è importante per tutti gli studenti che si accingono a svolgere l'esame di Stato: quest'anno, infatti, la commissione d'esame torna ad essere mista, per la prima volta dopo la pandemia di Covid-19: ciò significa che sarà formata da tre commissari interni e tre commissari esterni, a cui va ad aggiungersi il presidente. Anche quest'ultimo sarà esterno. Di questi, sono già stati pubblicati gli elenchi regionali con i nominativi lo scorso 4 maggio.

Una volta conosciuti i nomi dei commissari esterni, ai maturandi non resterà che chiedere informazioni sul loro conto direttamente ai loro alunni per capire come si comporteranno in sede d'esame.