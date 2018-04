L'ex first lady americana Barbara Bush si è spenta oggi all'età di 92 anni nella casa di famiglia a Houston, nello stato USA del Texas. La notizia è stata data dal portavoce della famiglia. Negli ultimi tempi era stata più volte ricoverata a causa di una malattia ai polmoni e di problemi cardiaci. Dopo la decisione di rinunciare a tutte le cure, le sue condizioni di salute avevano fatto perdere ogni speranza. Ma Barbara “è stata lucida fino all'ultimo e avrebbe avuto perfino la forza di parlare al telefono e persino di bere un bicchiere di bourbon” dice il portavoce. I funerali si terranno nella stessa Houston sabato mattina alle 11 (ora locale), nella chiesa episcopale di St. Martin dove Barbara e il marito, l'ex presidente George H. W. Bush, partecipavano regolarmente alle funzioni.

Chi era Barbara Bush

Barbara Pierce era nata nel giugno del 1925 nello stato di New York ed è stata la seconda donna nella storia degli Stati Uniti ad essere sia moglie che madre di un presidente americano. Suo marito George – 93 anni, pure provato da una malattia – è stato il 41° presidente della nazione e ha vissuto con lei alla Casa Bianca dal 1989 al 1993. Suo figlio George W. Bush, uno dei sei nati dalla coppia (la secondogenita Robin morì prematuramente di leucemia), è stato invece il 43°. Prima di lei, alla Casa Bianca c’era stata Abigail Adams, moglie di John Adams (secondo presidente degli Stati Uniti d'America, 1797-1801) e madre di John Quincy Adams (6º Presidente degli Stati Uniti d'America). Ma Abigal morì prima che suo figlio venisse eletto. La ex first lady avrebbe potuto vedere anche un altro figlio alla Presidenza USA: Jeb Bush, governatore della Florida dal 1999 al 2007 e candidato alle primarie repubblicane per le presidenziali del 2016, che hanno poi visto trionfare Donald Trump.

Il ricordo

Tra i primi a reagire, Bill Clinton: "Barbara Bush è stata una donna eccezionale. Con grinta e grazia, cervello e bellezza ha difeso la sua famiglia gli amici e gli Stati Uniti d'America" ha detto l'ex presidente democratico che nelle elezioni del 1992 sfrattò il rivale repubblicano George H. W. Bush e la moglie dalla Casa Bianca. È stata "moglie, madre, nonna, sposa militare" come un "difensore della famiglia americana", ha affermato Donald Trump nel ricordarla e unendosi alla moglie Melania nell'evocare la "devozione" della moglie dell'ex presidente. "Per tutta la vita ha messo Paese e famiglia davanti a tutto", ha dichiarato l'attuale first lady. “Ci ha tenuti in punta di piedi e ci ha fatti ridere fino alla fine", ha dichiarato il figlio, George W. Bush, aggiungendo: "È stata una fantastica first lady ed una donna che come poche altre ha portato leggerezza, amore e alfabetizzazione a milioni. Per noi è stata molto di più. Sono stato un uomo fortunato per il fatto che Barbara Bush era mia madre”.