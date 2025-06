video suggerito

Quali sono le tre capitali europee da non visitare secondo l'esperto L'esperto di viaggi Dale Peterson che ha viaggiato in tutte le capitali europee, ha confidato quali sono quelle dove non tornerebbe: non vale la pena visitarle.

A cura di Giusy Dente

Helsinki

Le capitali europee sono mete gettonatissime e attirano turisti da ogni parte del mondo: per le loro bellezze architettoniche, per le opportunità di divertimento, per le spiagge, per la possibilità di partecipare a festival ed eventi culturali. Ce n'è per tutti i gusti. Dale Peterson, da appassionato di viaggi, le ha visitate in lungo e in largo tutte dunque è un vero esperto. Ha condiviso con Business Insider le sue impressioni, confidando anche quali sono le tre destinazioni in cui non tornerebbe. Sono tre città a suo dire deludenti, per cui non vale la pena spendere soldi e investire tempo.

Quali sono le città europee deludenti

Non tutte le capitali europee sono all'altezza delle aspettative che le circondano. A volte si è convinti di trovare un certo scenario e invece una volta sul posto, ci si trova di fronte a tutt'altra realtà. Dale Peterson è un esperto del settore, avendo viaggiato in tutta Europa: conosce alla perfezione le capitali e sa quanto sia importante valutare bene ogni aspetto, prima di stabilire la meta di un viaggio.

Bucarest

Purtroppo a volte ci si sofferma sempre sulle stesse città, senza considerare alcune meno note ma ugualmente capaci di regalare tante sorprese. A suo dire, per esempio, tre città inaspettate che hanno catturato il suo cuore sono Bucarest in Romania, Lisbona in Portogallo, Atene in Grecia e Vilnius in Lituania, forse la più sottovalutata. Ce ne sono poi altre tre che, invece, godono forse di fin troppa stima.

Londra

Sono tre città che lui, contrariamente alla maggioranza, non si sente di consigliare. Londra è nota per il suo mix di storia e modernità, è ricca di teatri, musei, parchi: ma non lo ha mai convinto pienamente. Ha detto a Daily Mail: "Sebbene sia innegabilmente iconica e abbia molto da offrire, Londra mi sembra sopravvalutata e costosa, soprattutto quando ci sono così tante altre destinazioni interessanti nel Regno Unito". I suoi consigli sono le Cotswolds, il Lake District, la Scozia di Edimburgo, le Highlands.

Uno dei canali di Amsterdam

Dale ha trovato anche Amsterdam deludente, benché sia nota in tutto il mondo come una delle capitali più affascinanti d'Europa. L'esperto ha affermato: "Purtroppo, ho avuto l'impressione che il centro somigliasse a un parco divertimenti troppo costoso, pieno di negozi di souvenir e di gente". Poca autenticità insomma, poco calore. Parole negative anche per Helsinki: "Un po' troppo sterile, priva di vivacità e di cose entusiasmanti da fare. Dopo aver visitato le attrazioni turistiche più popolari in un solo giorno, ho fatto fatica a riempire il tempo a mia disposizione nella capitale". Consiglia invece altre capitali nordiche, come Copenaghen e Stoccolma, che offrono uno scenario più vivace e con più cose da fare.