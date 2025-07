Qual è l’isola ideale per ogni tipo di vacanza: tra le migliori in classifica un’italiana

Spiaggia La Pelosa, Sardegna

La Island Hot List 2025 di Expedia è la guida per chi non ha ancora deciso la meta delle proprie vacanze o sta programmando il viaggio dei propri sogni e vuole essere certo di fare la scelta giusta. La guida si basa su dati verificati e opinioni dei viaggiatori e si concentra su una destinazione ben precisa: le isole più belle del mondo. L'interesse nei confronti delle isole, infatti, è aumentato in media del 30% secondo il rapporto, che è indirizzato alle varie tipologie di viaggiatore: chi cerca il relax, chi cerca il buon cibo, chi vuole scoprire una nuova cultura, chi si vuole lanciare in avventure a contatto con la natura. E per ogni tipologia c'è l'isola perfetta per soddisfare le proprie esigenze.

Quale isola scegliere per le vacanze

Il rapporto ha analizzato diversi fattori, per realizzare la classifica e identificare le isole migliori. È stato valutato l'interesse dei viaggiatori, quindi anche la crescita di popolarità della destinazione: alcune, complici il passaparola, i social o eventi degni di nota periodicamente conoscono un boom di visite e di notorietà. Questo aspetto è positivo, ma può rivelarsi un boomerang: è il caso di quei posti che subiscono gli effetti dell'overtourism. Impossibile non considerare i prezzi, così da valorizzare soprattutto le isole convenienti per il portafogli e che meglio si prestano a un medio budget.

Isola Dravuni, Fiji

Sono stati poi presi in considerazione l'accessibilità ai voli e agli alloggi, la qualità delle strutture ricettive secondo le valutazioni fornite dagli ospiti stessi delle strutture, le condizioni meteorologiche, l'offerta turistica (eventi, attrazioni varie). Infine è stata presa in considerazione la sicurezza dei viaggiatori, prediligendo quelle a basso rischio e quelle più inclusive, capaci di far sentire realmente tutti liberi. Benché la guida spazi davvero tra le isole di ogni parte del mondo, tutte diverse tra loro, c'è un elemento comune: il rapporto globale indica che (in media) settembre è il periodo migliore per una fuga su un'isola.

Ochos Rios, Giamaica

È il momento in cui si incrociano i prezzi migliori e le condizioni meteorologiche ottimali, così da avere un'esperienza davvero soddisfacente. Fanno eccezione i Caraibi, dove a settembre si registra il picco della stagione degli uragani. Se le Maldive sono risultate il posto perfette per le coppie in cerca di privacy e romanticismo, sembra che le Hawaii siano invece il paradiso per gli appassionati di surf. Ma Expedia dà anche un'indicazione italiana. C'è la Sardegna, infatti, tra i consigli di viaggio: in particolare l'isola italiana risulta quella più indicata per chi è alla ricerca di buon cibo, di lusso e benessere.

Maldive

Quali sono le isole migliori del mondo