Qual è il migliore Paese al mondo in cui vivere nel 2025: in classifica anche l'Italia Trasporti, assistenza sanitaria, costo della vita: sono alcuni fattori esaminati per stilare la classifica dei migliori Paesi in cui trasferirsi nel 2025.

A cura di Giusy Dente

Husavik (Islanda)

Se state progettando un radicale cambio vita con annesso trasferimento, questo è l'indice da tenere presente per orientarvi nella scelta. Trasferirsi, infatti, implica il dover prendere in considerazione tutta una serie di fattori che in un soggiorno breve, come può essere una vacanza, si potrebbero anche tralasciare. Viceversa, per una permanenza lunga alcuni elementi sono fondamentali e sono proprio quelli analizzati nel nuovo Immigration Index di Remitly.

Come è stata stilata la classifica

Sono ben 24 fattori i criteri presi in esame da Remitly per realizzare l'Immigration Index 2025: 82 diversi Paesi del mondo sono stati analizzati per decretare quello migliore dove trasferirsi nel 2025. Questi elementi comprendono la qualità del trasporto pubblico, l'assistenza sanitaria, il tasso di occupazione, il costo della vita. A ognuno è stato assegnato un punteggio così da stilare la classifica. In cima alla lista dei migliori Paesi al mondo in cui trasferirsi nel 2025 c'è l'Islanda che ha ottenuto un punteggio di 58,4 nell'Immigration Index.

Ginevra (Svizzera)

Certo, c'è da abituarsi ai rigidi inversi, ma il Paese offre alcuni dei salari minimi e degli stipendi annuali più alti al mondo e affitti molto bassi. Segue a distanza ravvicinata la Svizzera con 55,8, un punteggio elevato merito soprattutto delle condizioni di lavoro ottimali e dei trasporti efficienti. Il Lussemburgo è terzo con 55,7: qui c'è un elevato tasso di felicità complessiva degli abitanti e ha anche la reputazione di essere uno dei Paesi più sicuri al mondo. Completano la top five la Norvegia e gli Emirati Arabi Uniti.

Nærøyfjord (Norvegia)

La nazione famosa per i suoi maestosi fiordi è tra le destinazioni più ambite e più "appetibili" con un punteggio impressionante per livello di sicurezza generale e tasso di felicità, infatti offre un'elevata qualità della vita grazie anche al solido sistema di welfare. Gli EAU stanno conoscendo una crescita molto rapida e stanno diventando una calamita per individui e famiglie desiderosi di cambiare vita. Offrono un ambiente accogliente e ben collegato, un fiorente mercato del lavoro sostenuto da tassi di disoccupazione notevolmente bassi, grande attenzione a sicurezza e accessibilità. L'Italia è al 30esimo posto nella top 100, con un punteggio di 41,0.

Venezia (Italia)

La classifica dei migliori Paesi in cui trasferirsi nel 2025

Islanda Svizzera Lussemburgo Norvegia Emirati Arabi Uniti Irlanda U.S.A. Danimarca Paesi Bassi Australia