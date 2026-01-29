stile e Trend
video suggerito
video suggerito

La classifica dei luoghi in cui trasferirsi nel 2026, quali sono i paesi migliori per clima, sanità e sicurezza

Quali sono le migliori mete dove trasferirsi nel 2026? Ecco la lista annuale di International Living che sceglie le destinazioni in base a fattori come costo della vita, opportunità lavorative e.
Leggi le notizie in tempo reale. Aggiungi Fanpage.it al tuo feed Google.
A cura di Elisa Capitani
0 CONDIVISIONI
Creta, Grecia
Creta, Grecia

Che sia per crescita professionale, personale o per cercare una migliore qualità di vita, trasferirsi è sempre un'ottima idea per chi vuole voltare pagina o fare nuove esperienze. Nel 2025 gli italiani iscritte all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) erano più di 6 milioni (quasi un cittadino su 9), il cui 50% è rappresentato da giovani tra i 20 e i 40 anni, e la cifra è destinata a crescere sempre di più. Ma non sono solo gli italiani, nel mondo intero le persone cercano, infatti, migliori opportunità lavorative, stipendi più alti e una qualità della vita superiore, fatta di servizi pubblici efficienti e una burocrazia più agevolata. In questo contesto quindi, la questione non è tanto se trasferirsi, ma dove. Ed è qui che entra in gioco il nuovo Global Retirement Index 2026 di International Living. Giunto alla sua 35esima edizione, il report di questa società si rivolge agli espatriati per classificare le migliori destinazioni al mondo dove trasferirsi all’estero, in base a diversi fattori studiati in modo approfondito: dal costo della vita e dell'assistenza sanitaria al clima, ai visti e alla facilità di inserimento nella vita locale. Nonostante il nome, il Global Retirement Index è diventato rilevante non solo per i pensionati, ma anche e soprattutto per i giovani che cercano un ritmo di vita diverso.

Lo skyline di Panama City
Lo skyline di Panama City

Come sono state scelte le destinazioni

La classifica di International Living tiene conto di una serie di indicatori che riguardano la qualità della vita, il costo medio per vivere, l’efficienza del sistema sanitario, il clima, la sicurezza e la facilità di ottenere visti o permessi di residenza. In base a questi criteri, la Grecia si colloca al primo posto grazie all’equilibrio tra accessibilità economica, servizi sanitari e stile di vita mediterraneo, mentre paesi come Panama, Portogallo e Costa Rica seguono per convenienza, stabilità e accoglienza verso gli stranieri.

Playa Espadilla, Costa Rica
Playa Espadilla, Costa Rica

Nelle posizioni centrali risultano invece tre europee, con Portogallo al quarto posto, Italia al sesto e Francia al settimo, per la loro capacità di combinare cucina a chilometro zero, una situazione climatica ideale e contesti multiculturali. In quinta posizione troviamo invece il Messico, grazie al suo costo della vita proporzionato e alla varietà di clima, ambienti e stili di vita. Le posizioni più basse della classifica, occupate da Malesia e Thailandia, restano comunque molto competitive soprattutto grazie al basso costo della vita e alla qualità della sanità privata, ma risultano meno attrattive per distanza geografica o differenze culturali rispetto alle mete europee, più vicine e in parte più comode, anche per una questione linguistica.

Leggi anche
Quali sono i paesi migliori d'Europa per i nomadi digitali: la classifica
Skyline di Lisbona, Portogallo
Skyline di Lisbona, Portogallo

La classifica Global Retirement Index 2026

  1. Grecia
  2. Panama
  3. Costa Rica
  4. Portogallo
  5. Messico
  6. Italia
  7. Francia
  8. Spagna
  9. Thailandia
  10. Malesia
Viaggi
0 CONDIVISIONI
Immagine
Haute
Couture
Valentino: abiti chiusi in una stanza e schermi privati per guardare la bellezza universale
Deva Cassel vestita d’oro in passerella: è lei la regina di Parigi
Deva Cassel vestita d’oro in passerella: è lei la regina di Parigi
Beatrice Borromeo in jeans si ribella al dress code da sfilata
Beatrice Borromeo in jeans si ribella al dress code da sfilata
Silvana Armani a Parigi debutta alla guida del Privé: è la prima collezione creata senza lo zio
Silvana Armani a Parigi debutta alla guida del Privé: è la prima collezione creata senza lo zio
Chiara Ferragni a Parigi dopo il proscioglimento: i simboli nascosti nel look
Chiara Ferragni a Parigi dopo il proscioglimento: i simboli nascosti nel look
Chanel collezione Haute Couture Primavera/Estate 2026
Chanel collezione Haute Couture Primavera/Estate 2026
Dior collezione Haute Couture Primavera/Estate 2026
Schiaparelli collezione Haute Couture Primavera/Estate 2026
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
stile e Trend
api url views