stile e Trend
video suggerito
video suggerito

Quali sono i paesi migliori d’Europa per i nomadi digitali: la classifica

Siete dei nomadi digitali? Ecco quali sono le città d’Europa che si adeguano alla perfezione al vostro stile di vita.
Leggi tutte le news di Fanpage.it direttamente nel tuo feed Google.
A cura di Valeria Paglionico
0 CONDIVISIONI
Immagine

Sebbene in Italia lo smart working non venga visto di buon occhio, nel resto d'Europa sta diventando una realtà sempre più dominante, tanto che sono moltissimi coloro che decidono di lavorare regolarmente "a distanza" piuttosto che in ufficio. Il motivo è molto semplice: il lavoro "agile" dà la possibilità di vivere praticamente ovunque nel mondo, andando alla scoperta di luoghi entusiasmanti e lontani dalla solita routine quotidiana. Quali sono i paesi d'Europa migliori per i nomadi digitali? Ecco la classifica ufficiale.

Il paese europeo perfetto per i nomadi digitali

Uno studio condotto da Outplayed, azienda leader nel mondo del gaming e dell'intrattenimento, ha analizzato le possibilità offerte dai paesi europei ai nomadi digitali, ovvero coloro che lavorano in smart e decidono di girare il mondo. Prendendo in considerazione alcuni fattori chiave, dalla durata del visto ai requisiti di reddito, fino ad arrivare ai costi di richiesta e alla velocità media della connessione Internet, ne è venuta fuori una classifica ufficiale delle nazioni d'Europa che si rivelano perfette per coloro che lavorano a distanza. A conquistare il primo posto è stato il Portogallo, soprattutto città come Funchal, Madeira, Porto e Lisbona, dove si registra forte equilibrio tra accessibilità e infrastrutture. Qui il visto da nomade digitale dura un anno e prevede una quota d'iscrizione che si aggira tra i 90 e i 120 euro, i trasporti sono ottimi e gli spazi verdi in cui trascorrere il tempo libero sono innumerevoli.

La classifica delle città per nomadi digitali

A seguire nella lista c'è la Spagna, distintasi per la durata e la flessibilità del visto per nomadi digitali, che costa circa 80 euro e può essere rinnovato fino a 5 anni. Valencia, in particolare, è tra le mete preferite tra i lavoratori: permette di ambientarsi facilmente e propone attività di ogni tipo, essenziali per evitare il burnout. A chiudere il podio c'è l'Ungheria, la cui connettività è tra le migliori dell'Europa centrale. Vanta moltissimi spazi di co-working, connessioni in fibra ottica affidabili e costo della vita molto basso. Romania e Montenegro sono in coda alla top 5, amatissime per i loro prezzi economici e per le loro bellezze sottovalutate. A quanti è venuta voglia di partire e cominciare a lavorare all'estero?

Viaggi
0 CONDIVISIONI
Immagine
Morte
Valentino
I funerali dello stilista: "Grazie per aver creato bellezza"
Chi è Vernon Bruce Hoeksema, il compagno di Valentino
Chi è Vernon Bruce Hoeksema, il compagno di Valentino
Valentino, la camera ardente: chi c'era per l'ultimo saluto
Valentino, la camera ardente: chi c'era per l'ultimo saluto
Il testamento di Valentino: chi potrebbero essere gli eredi del patrimonio
Il testamento di Valentino: chi potrebbero essere gli eredi del patrimonio
Quanto vale il patrimonio: agli eredi un castello e uno yacht
Quanto vale il patrimonio: agli eredi un castello e uno yacht
Dalla casa di Roma allo chalet in Svizzera: le case di Valentino Garavani
Dalla casa di Roma allo chalet in Svizzera: le case di Valentino Garavani
Com'è fatto il castello di Valentino: dentro Wideville, la residenza storica vicino Parigi
Il Rosso Valentino, la storia della tonalità che lo ha reso una leggenda
Quanto vale e come è fatto lo yacht da 47 metri di Valentino Garavani
Quando ci saranno i funerali e dove è stata allestita la camera ardente dello stilista
Gli ultimi saluti delle star a Valentino Garavani: "Abbiamo perso un maestro"
La vita privata di Valentino: gli amori e la lunga relazione con Giancarlo Giammetti
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
stile e Trend
api url views