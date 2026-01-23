Quali sono i paesi migliori d’Europa per i nomadi digitali: la classifica

Sebbene in Italia lo smart working non venga visto di buon occhio, nel resto d'Europa sta diventando una realtà sempre più dominante, tanto che sono moltissimi coloro che decidono di lavorare regolarmente "a distanza" piuttosto che in ufficio. Il motivo è molto semplice: il lavoro "agile" dà la possibilità di vivere praticamente ovunque nel mondo, andando alla scoperta di luoghi entusiasmanti e lontani dalla solita routine quotidiana. Quali sono i paesi d'Europa migliori per i nomadi digitali? Ecco la classifica ufficiale.

Il paese europeo perfetto per i nomadi digitali

Uno studio condotto da Outplayed, azienda leader nel mondo del gaming e dell'intrattenimento, ha analizzato le possibilità offerte dai paesi europei ai nomadi digitali, ovvero coloro che lavorano in smart e decidono di girare il mondo. Prendendo in considerazione alcuni fattori chiave, dalla durata del visto ai requisiti di reddito, fino ad arrivare ai costi di richiesta e alla velocità media della connessione Internet, ne è venuta fuori una classifica ufficiale delle nazioni d'Europa che si rivelano perfette per coloro che lavorano a distanza. A conquistare il primo posto è stato il Portogallo, soprattutto città come Funchal, Madeira, Porto e Lisbona, dove si registra forte equilibrio tra accessibilità e infrastrutture. Qui il visto da nomade digitale dura un anno e prevede una quota d'iscrizione che si aggira tra i 90 e i 120 euro, i trasporti sono ottimi e gli spazi verdi in cui trascorrere il tempo libero sono innumerevoli.

La classifica delle città per nomadi digitali

A seguire nella lista c'è la Spagna, distintasi per la durata e la flessibilità del visto per nomadi digitali, che costa circa 80 euro e può essere rinnovato fino a 5 anni. Valencia, in particolare, è tra le mete preferite tra i lavoratori: permette di ambientarsi facilmente e propone attività di ogni tipo, essenziali per evitare il burnout. A chiudere il podio c'è l'Ungheria, la cui connettività è tra le migliori dell'Europa centrale. Vanta moltissimi spazi di co-working, connessioni in fibra ottica affidabili e costo della vita molto basso. Romania e Montenegro sono in coda alla top 5, amatissime per i loro prezzi economici e per le loro bellezze sottovalutate. A quanti è venuta voglia di partire e cominciare a lavorare all'estero?