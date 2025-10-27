I paesi più desiderabili al mondo in cui trasferirsi, la classifica del 2025

In quanti sognano di trasferirsi all'estero, magari per inseguire la propria passione professionale o semplicemente per dare il via a una "nuova vita"? Scegliere il paese in cui ricominciare da zero non è semplice, anzi, il più delle volte è una decisione che viene presa "a scatola chiusa" e di cui spesso ci si pente. A venire "in soccorso" a tutti coloro che pensano di emigrare è la classifica dei paesi più desiderabili al mondo in cui trasferirsi: ecco quali sono le nazioni assolutamente perfette per traslocare nel 2025.

Il paese più "desiderabile" per la sua qualità della vita

Che ci si trasferisca all'estero per trovare un clima migliore o che lo si faccia per una questione di costi di vita, non importa, l'unica cosa certa è che esistono paesi più o meno "desiderabili" per chi desidera emigrare. A stilare una classifica ad hoc sono stati gli esperti di 1st Move International che, dopo aver analizzato i dati globali di ricerca di Google, hanno raggiunto un risultato chiaro: è il Canada a essersi aggiudicato per il secondo anno consecutivo il titolo di nazione più desiderabile del 2025. Ad attirare le attenzioni dei visitatori sono soprattutto i suoi paesaggi naturali mozzafiato e la sua elevata qualità della vita, due cose che la rendono perfetta per trasferirsi.

Australia

I paesi perfetti per trasferirsi

Al secondo posto si è piazzata l'Australia, che ha raccolto ben 207.900 ricerche da parte degli "aspiranti emigranti", mentre a chiudere la top 3 è stata l'Irlanda. Seguono la Nuova Zelanda, il Giappone, il Portogallo, la Costa Rica e la Spagna. Quali sono i paesi in coda alla classifica?

Irlanda

Paesi Bassi e Thailandia. Appena fuori dalla lista c'è l'America, le cui città più apprezzate da coloro che vogliono trasferirsi sono New York, Los Angeles e Miami. Insomma, a questo punto chi ha in programma un trasloco all'estero ha solo da scegliere la sua meta ideale, certo del fatto che la qualità della vita in uno di questi luoghi sarà più elevata di quella attuale.