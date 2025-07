Qual è il miglior Paese del mondo: la classifica di The Telegraph premia l’Italia

Lake Matheson, Nuova Zelanda

Circa 20.000 lettori hanno votato per i Telegraph Travel Awards 2025, eleggendo così i migliori Paesi del mondo, valutati in 20 categorie e chiamando in causa anche esperti del settore turistico. Nella top 10 del 2025 ci sono una serie di nomi "noti", ricorrenti nelle classifiche del settore, ma anche delle new entries e Paesi che sono usciti di scena a sorpresa. Ottima posizione per l'Italia-

Quali sono i Paesi del mondo che vale la pena visitare

L'Africa è un Paese ricco di fascino, icona dei viaggi avventurosi alla scoperta della natura in contaminata e di animali che vivono liberi nelle savane sconfinate. Due Paesi sono entrati nella top 10 quest'anno. Uno è in decima posizione ed è il Botswana: "Una destinazione venerata per la flora e la fauna, con il Delta dell'Okavango che risplende come una delle più importanti distese del pianeta". L'altro è il Sudafrica, in quarta posizione e non è una novità: è fisso tra i primi posti da ormai un decennio perché ha tanto da offrire ai viaggiatori: "Una delle città più belle del pianeta, Città del Capo, vini meravigliosi nei vigneti del Capo, le meraviglie dei viaggi su strada della Garden Route, l'emozione del safari nel Parco nazionale Kruger".

Delta dell’Okavango, Botswana

Costa Rica è in nona posizione, in ascesa da oltre un decennio: dal 24esimo posto nel 2014 al nono posto nel 2023. È il più amato tra i Paesi dell'America Centrale ma non il solo nella classifica generale: bisogna però scendere fino al 55esimo e 71esimo posto per trovare Messico e Panama. All'ottavo posto c'è il paradiso terrestre per antonomasia: le Maldive. Ma a sorpresa, sono decisamente più in basso del solito. Nelle ultime sei edizioni dei Telegraph Travel Awards, infatti, questa destinazione era stata sempre sul podio, ma qualcosa è cambiato. Molti viaggiatori stanno preferendo nuove mete meno costose, che però offrono ugualmente servizi di alto livello, come Dubai, Thailandia, Arabia Saudita. Rimanendo in tema di sabbia e mare: Mauritius al 18esimo posto, Barbados al 31esimo.

Maldive

Ottimo risultato del Perù, incredibilmente. Nel 2023 era 25esimo e non ha mai superato la top 10 dal 2014, quindi ritrovarlo ai vertici stupisce. È in settima posizione quest'anno. The Telepgrah ovviamente menziona come tappa fissa, per un viaggio nel Paese, il Machu Picchu, il Canyon del Colca e Lima. L'Australia spicca in quinta posizione: nonostante la distanza e la difficoltà di raggiungerla resta un sogno per tanti viaggiatori.

Santorini, Grecia

La meta europea più alta in classifica è la Grecia, grazie alle sue splendide isole disseminate nelle acque dello Ionio e dell'Egeo. Questo quinto posto ai Telegraph Travel Awards 2025 segna la prima volta che il Paese entra in top ten da oltre un decennio. Medaglia di bronzo per l'India, protagonista di un'ascesa vertiginosa: è salita di cinque posizioni arrivando terza sul podio. Questa scalata conferma quanto i turisti la amino: Delhi, Mumbai, l'atmosfera di Bollywood, il Taj Mahal, Goa. Insomma, c'è tanto da vedere.

telegraph.co.uk

Medaglia d'argento per il Giappone, che dal 2015 non è mai sceso sotto il quarto posto. Ma è la Nuova Zelanda a spiccare con la medaglia d'oro, al primo posto. E L'Italia? C'è posto anche per lei in classifica, appena fuori la top 10. È infatti in undicesima posizione, ma spicca al secondo posto a livello europeo dopo la Grecia e prima della Finlandia.

Napoli, Italia

La top 10 dei migliori Paesi del mondo